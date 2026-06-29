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    Gorenjska

    Tuja pohodnika za pot z Vogla potrebovala kar pet ur in nato poklicala pomoč

    Reševalci niso spraševali o vzrokih, ampak so tja poslali ekipo, ki je omagano priložnostno pohodnico prepeljala nazaj v kamp.
    Bohinjski gorski reševalci so opozorili na nov primer nevestne pohodnice. FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj
    Galerija
    Bohinjski gorski reševalci so opozorili na nov primer nevestne pohodnice. FOTO: Gorska reševalna služba Bohinj
    R. I.
    29. 6. 2026 | 09:53
    29. 6. 2026 | 10:35
    3:22
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    Poletna pripeka je mnoge zvabila v gore, saj so nižje temperature v višjeležečih predelih v teh dneh pravi balzam. A mnogi so se v hribe odpravili prepozno, nekateri pa tudi precenili svoje psihofizično pripravljenost.

    Gorski reševalci in policisti že leta opozarjajo, naj se pohodniki pred turo dobro pozanimajo o tem, kakšna je pot na vrh, ki so si ga izbrali, ali je na poti kakšen vodni izvir in kako je z vremenom ter odprtostjo koče. Kljub temu imajo v zadnjem času ogromno dela z reševanjem predvsem tujih pohodnikov, ki si niti približno ne predstavljajo, kakšen izziv so lahko slovenske gore za nepripravljene obiskovalce. 

    Bohinjski gorski reševalci so danes opozorili na nov primer nevestne pohodnice. Brez obsojanja, a zelo dobronamerno so na družbenem omrežju facebook zapisali, da je tuja pohodnica za pot z Vogla potrebovala pet ur in pri tem povsem omagala. 

    »Vsak človek piše svojo zgodbo. Eni smo za hribe, drugi za kavč, tretji za glasbo, četrti pa kdo ve za kaj. S tem pravzaprav ni nič narobe. Problem se pojavi šele, ko želiš zadeve malo pomešati in te odločitve pripeljejo na področje, kjer se ne znajdeš najbolje. Aplikacija strava pravi, da se z Vogla da priti peš v pičlih 28 minutah. Četudi pustimo ob strani mojstre, ki jim kolena na stara leta niso ravno bistvo življenjskih prioritet, kaj več kot dve uri ta pot povprečnemu 30-letniku res ne bi smela vzeti,« so zapisali pri Gorski reševalni službi Bohinj.

    FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije
    FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

    Nič obsojanja, zgolj poziv k previdnosti

    »Si jih predstavljate pet? Toliko jih je namreč porabil tuje govoreči par, preden je nežnejša polovica kapitulirala in dobesedno na ciljni ravnini poklicala na pomoč. Seveda se nismo spraševali, kako in kaj, ampak smo tja poslali ekipo, ki je omagano priložnostno pohodnico prepeljala v mirno zavetje njene nastanitve v bližnjem kampu,« so še dodali. 

    Opozorili so, da pohodnice nikakor ne obsojajo in da verjamejo, da vsak, ki jih kadarkoli pokliče, pomoč v tistem trenutku res potrebuje. »Vseeno pa bi radi slehernega izmed vas spodbudili, da pred odhodom v hribe vsaj malo premisli, ali pot, ki si jo je zadal, zanj morda ni prevelik zalogaj,« so sporočili.

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    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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