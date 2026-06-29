Tuja pohodnika za pot z Vogla potrebovala kar pet ur in nato poklicala pomoč

Poletna pripeka je mnoge zvabila v gore, saj so nižje temperature v višjeležečih predelih v teh dneh pravi balzam. A mnogi so se v hribe odpravili prepozno, nekateri pa tudi precenili svoje psihofizično pripravljenost.

Gorski reševalci in policisti že leta opozarjajo, naj se pohodniki pred turo dobro pozanimajo o tem, kakšna je pot na vrh, ki so si ga izbrali, ali je na poti kakšen vodni izvir in kako je z vremenom ter odprtostjo koče. Kljub temu imajo v zadnjem času ogromno dela z reševanjem predvsem tujih pohodnikov, ki si niti približno ne predstavljajo, kakšen izziv so lahko slovenske gore za nepripravljene obiskovalce.

Bohinjski gorski reševalci so danes opozorili na nov primer nevestne pohodnice. Brez obsojanja, a zelo dobronamerno so na družbenem omrežju facebook zapisali, da je tuja pohodnica za pot z Vogla potrebovala pet ur in pri tem povsem omagala.

»Vsak človek piše svojo zgodbo. Eni smo za hribe, drugi za kavč, tretji za glasbo, četrti pa kdo ve za kaj. S tem pravzaprav ni nič narobe. Problem se pojavi šele, ko želiš zadeve malo pomešati in te odločitve pripeljejo na področje, kjer se ne znajdeš najbolje. Aplikacija strava pravi, da se z Vogla da priti peš v pičlih 28 minutah. Četudi pustimo ob strani mojstre, ki jim kolena na stara leta niso ravno bistvo življenjskih prioritet, kaj več kot dve uri ta pot povprečnemu 30-letniku res ne bi smela vzeti,« so zapisali pri Gorski reševalni službi Bohinj.

FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

Nič obsojanja, zgolj poziv k previdnosti

»Si jih predstavljate pet? Toliko jih je namreč porabil tuje govoreči par, preden je nežnejša polovica kapitulirala in dobesedno na ciljni ravnini poklicala na pomoč. Seveda se nismo spraševali, kako in kaj, ampak smo tja poslali ekipo, ki je omagano priložnostno pohodnico prepeljala v mirno zavetje njene nastanitve v bližnjem kampu,« so še dodali.

Opozorili so, da pohodnice nikakor ne obsojajo in da verjamejo, da vsak, ki jih kadarkoli pokliče, pomoč v tistem trenutku res potrebuje. »Vseeno pa bi radi slehernega izmed vas spodbudili, da pred odhodom v hribe vsaj malo premisli, ali pot, ki si jo je zadal, zanj morda ni prevelik zalogaj,« so sporočili.

V gorah možne nevihte

Danes bo v gorah sicer sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bo predvsem na območju Julijskih Alp možna kakšna nevihta, poroča Agencija RS za okolje.

Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 22, na 2500 metrih pa okoli 13 stopinj Celzija.