  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Gorenjska

    Uporni farani bodo po ukinitvi župnije pravico iskali tudi pri papežu

    Dražgošani se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da je lani cerkveni vrh med drugimi ukinil tudi njihovo župnijo in jo priključil župniji v Železnikih.
    Farani so že pred dvema letoma protestirali z napisom: »Kar nosimo v srcu, nam nihče ne more vzeti.« FOTO: Rok Pintar
    Galerija
    Farani so že pred dvema letoma protestirali z napisom: »Kar nosimo v srcu, nam nihče ne more vzeti.« FOTO: Rok Pintar
    Gordana Stojiljković
    31. 1. 2026 | 07:30
    31. 1. 2026 | 07:31
    3:46
    A+A-

    Dražgošani se še vedno ne morejo sprijazniti z dejstvom, da je lani cerkveni vrh med drugimi ukinil tudi njihovo župnijo in jo priključil župniji v Železnikih. Zato so 24. decembra na ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta naslovili uradno pritožbo proti ukinitvi Župnije Dražgoše. Toda kot nam je povedal Rok Pintar, odgovora nadškofa tudi po dobrem mesecu še niso prejeli. Zaradi neodzivnosti v domovini so pripravili »pritožbo tudi na pristojna sodišča v Vatikanu«. V imenu nekdanjih članov župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter podpisanih vernikov jo je vložil Rok Pintar.

    Pritožniki poudarjajo, da je bila odločitev nadškofije sprejeta postopkovno neustrezno, netransparentno ter brez sodelovanja župljanov. Opozarjajo, da razlogi za ukinitev niso bili jasno predstavljeni niti utemeljeni, prav tako verniki niso prejeli obrazložitve mnenja Duhovniškega sveta, s katerim se je nadškof posvetoval.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Hibridne operacije

    V svetu po Putinovo ni suverene Slovenije

    Kar je Rusija počela doma svojim nasprotnikom, je s pomočjo skrajnežev izvozila v velik del Evrope.
    Novica Mihajlović 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Janša priznal »logarovanje«: kako se piše scenarij za novo desno vlado

    Anže Logar pokazal, da se od Janše in njegovih metod diskvalifikacije nikoli ne bo distanciral.
    Janez Markeš 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pokojni pedofil

    Epsteinovi dokumenti: Bill Gates jezno zanikal, da bi ga Rusinje okužile

    Melinda Gates je priznala, da je bilo moževo prijateljevanje z Epsteinom razlog ločitve, čeprav ni govorila o podrobnostih.
    Barbara Kramžar 31. 1. 2026 | 05:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    cerkevKatoliška cerkevVatikanpritožbaDražgošeRok PintarNadškof Stanislav Zore

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Turizem

    Kateri destinaciji sta med najhitreje rastočimi turističnimi v Sloveniji?

    Največje povečanje so zabeležili v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bilo za 15 odstotkov več prihodov in 17,9 odstotka več prenočitev.
    31. 1. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Pri 17-letih

    Šeško se je do finala OP Avstralije prebil brez izgubljenega niza

    Na zadnji stopnički ga čaka osmi mladinec sveta, Američan Keaton Hance. Oba bosta lovila prvo lovoriko na turnirjih velike četverice.
    31. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Leto jokajočega konja

    Na Kitajskem se bo 17. februarja začelo leto ognjenega konja, ki za običajne ljudi še nikoli ni bilo prav lahko. Mnogi so se poistovetili s konjičkom z napako.
    Zorana Baković 31. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tajvan

    Nevarnost se ne skriva na mestu, ki se ga najbolj bojite

    Tudi Tajvanci nimajo nervozne amigdale. Redko kje sem v zraku občutila tako malo strahu kot na tem otoku.
    Zorana Baković 31. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Klub slovenskih podjetnikov

    S položajev odstopili člani upravnega odbora na čelu s Pečečnikom

    Do odstopov prihaja, potem ko je Joc Pečečnik v nedavnem javnem zapisu pohvalil aktualno vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.
    31. 1. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Azije

    Leto jokajočega konja

    Na Kitajskem se bo 17. februarja začelo leto ognjenega konja, ki za običajne ljudi še nikoli ni bilo prav lahko. Mnogi so se poistovetili s konjičkom z napako.
    Zorana Baković 31. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tajvan

    Nevarnost se ne skriva na mestu, ki se ga najbolj bojite

    Tudi Tajvanci nimajo nervozne amigdale. Redko kje sem v zraku občutila tako malo strahu kot na tem otoku.
    Zorana Baković 31. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Klub slovenskih podjetnikov

    S položajev odstopili člani upravnega odbora na čelu s Pečečnikom

    Do odstopov prihaja, potem ko je Joc Pečečnik v nedavnem javnem zapisu pohvalil aktualno vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.
    31. 1. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo