Uporni farani bodo po ukinitvi župnije pravico iskali tudi pri papežu

Dražgošani se še vedno ne morejo sprijazniti z dejstvom, da je lani cerkveni vrh med drugimi ukinil tudi njihovo župnijo in jo priključil župniji v Železnikih. Zato so 24. decembra na ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta naslovili uradno pritožbo proti ukinitvi Župnije Dražgoše. Toda kot nam je povedal Rok Pintar, odgovora nadškofa tudi po dobrem mesecu še niso prejeli. Zaradi neodzivnosti v domovini so pripravili »pritožbo tudi na pristojna sodišča v Vatikanu«. V imenu nekdanjih članov župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter podpisanih vernikov jo je vložil Rok Pintar.

Pritožniki poudarjajo, da je bila odločitev nadškofije sprejeta postopkovno neustrezno, netransparentno ter brez sodelovanja župljanov. Opozarjajo, da razlogi za ukinitev niso bili jasno predstavljeni niti utemeljeni, prav tako verniki niso prejeli obrazložitve mnenja Duhovniškega sveta, s katerim se je nadškof posvetoval.