V gimnaziji se je razlilo živo srebro, gasilci večji del snovi polovili

Po četrtkovem razlitju živega srebra v učilnici Gimnazije Kranj so gasilci dobršen del razlite snovi uspeli poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo na oceno strokovnjaka, ali je potrebna nadaljnja sanacija. Pouk v ostalih učilnicah poteka normalno.

Kot so v četrtek sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico Ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je pojasnil poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, so uspeli že v četrtek poloviti dobršen del razlitega živega srebra, en del pa ga je zagotovo steklo med oziroma pod parket.

Učilnico in pripadajoči kabinet so zapečatili in danes popoldan pričakujejo strokovnjake z Instituta Jožef Stefan, ki bodo izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi ter povedali, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljnja sanacija ali pa bodo lahko učilnico odprli.

Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.