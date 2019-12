V Kranju dobro v srcu mislijo

Prejšnjo soboto so skuhali in razdelili 30 litrov ričeta, zbrane prostovoljne prispevke pa bodo razdelili kranjskim družinam oz. posameznikom v stiski. Foto Mo Kranj

Dobrodelno kuhanje se nadaljuje v soboto 21. decembra od 10. do 12. ure ter v petek 27. decembra med 17. in 19. uro.

Lahko tudi donirate



Prispevati je možno tudi z donacijami na TRR Društva prijateljev mladine Kranj SI56 6100 0000 5487 540 , ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, ali pa preko SMS donacije na številko 1919 s ključnima besedama Kranj1 in Kranj5, kjer s poslanim SMS donirate en oziroma pet evrov. Na številki 1919 je možno sodelovati preko operaterjev Telekom, Telemach in A1.

Živahno v starem mestnem jedru v Kranju. Foto Arhiv Mo Kranj

V Kranju, enem najlepše okrašenih slovenskih mest, so v prazničnem decembru zagnali človekoljubno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo, s katero bodo pomagali someščanom, ki so v stiski, in to z dobrodelno kuhinjo, začinjeno tudi z obilo smeha in zabave. Prejšnjo soboto si je za uverturo predpasnik nadel župan MO Kranj,, ter z igralcem in režiserjemin stand up komikomobiskovalcem ponujal ričet, vsi prostovoljni prispevki pa so romali v sklad za družine, ki so se znašle v težki življenjski situaciji: dve družini z otroki, ki se težko preživljata, mamica vdova, mlada invalidka, ki potrebuje sredstva za vozniški izpit, mladi fant, ki je živel v težkih razmerah in bi zdaj rad končal šolanje, ter dva starostnika, ki sta v hudi finančni stiski.Na jutrišnjo soboto, 14. 12., bosta med 10. in 12. uro ob vodnjaku na Glavnem trgu vajo ponovila podžupanter voditelj in komik. Pri kuhanju »chili con carne« za dober namen jima bosta s kuharskimi veščinami pomagalain. Pripravili bodo tudi tople napitke in domače jedi, ob 11. uri pa bo Bučan poprijel za mikrofon in poskrbel, da bo na ulicah starega mestnega jedra odmeval smeh. Z obiskom dobrodelne kuhinje si tako lahko privoščite kulinarično-zabavni oddih, ob tem pa po svojih močeh pomagate ljudem v stiski.»So zgodbe, ki te pretresejo, in resnično si želim, da skupaj pripomoremo k boljšemu in lepšemu jutri. Obiskovalci so danes dokazali, da v Kranju dobro v srcu mislimo in da nam je mar za soseda in prijatelja,« je po uspešni soboti prejšnji teden dejal Rakovec.Pri organizaciji dobrodelne akcije so sicer združile moči Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Društvo prijateljev mladine Kranj, Društvo upokojencev Kranj, Center za socialno delo Kranj ter tri kranjske osnovne šole.