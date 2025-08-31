Konec brezplačnega parkiranja, pod Joštom v Kranju parkiranje od jutri plačljivo

Mestna občina Kranj (MOK) bo s 1. septembrom uvedla plačljivo parkiranje na sedmih parkiriščih pod Sv. Joštom - skupaj je na voljo 96 parkirnih mest. Parkiranje bo dovoljeno izključno na označenih parkirnih mestih, cena dnevne parkirnine pa bo znašala dva evra za 24 ur. Obiskovalci si bodo lahko zagotovili tudi letni abonma v višini 50 evrov.

Plačilo bo možno na parkomatih na vhodnem parkirišču številka 1 iz smeri Kranja ter digitalno prek aplikacije EasyPark, letni abonma pa bo mogoče urediti tudi na sedežu Komunale Kranj. Pobrana parkirnina bo namenjena vzdrževanju parkirišč in ureditvi pohodnih poti.

Na občini pojasnjujejo, da spremembe uvajajo z namenom izboljšanja prometno-varnostnih razmer in pretočnosti prometa na cesti Stražišče–Javornik–Čepulje. »Z novim režimom bomo zagotovili urejeno parkiranje na namenskih površinah in varnejše odvijanje prometa,« poudarjajo na MOK.

Uvedbo pozdravljajo tudi v krajevni skupnosti Jošt. »V Krajevni skupnosti Jošt si že dalj časa prizadevamo za bolj urejeno parkiranje in smo zelo veseli, da je občina poskrbela za urejena parkirišča. Podpiramo tudi uvedbo parkirnine, saj bo zbrani denar namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti. Hkrati pa pozivamo vse obiskovalce Jošta, da res uporabljajo le urejena parkirišča in ne parkirajo ob cesti, na travnikih ter ob vstopih na gozdne poti,« je poudaril predsednik KS Jošt Jaka Kregar.

V prihodnjih dneh bo medobčinsko redarstvo opozarjalo voznike na nepravilno parkiranje, občina pa napoveduje dodatne ukrepe, ki bodo preprečevali parkiranje ob cesti.

Kot so še spomnili na občini, je bila nedavno urejena tudi nova Pševska cesta v Stražišču. Široka je šest metrov in opremljena s pločnikom, odvodnjavanjem, vodovodom ter javno razsvetljavo. Promet na stari Pševski cesti, ki vodi mimo hišnih številk 51, 56, 58 in 60, pa ni več mogoč – razen za stanovalce. Ta del ceste se zdaj konča kot slepa ulica pri hišni številki 60.