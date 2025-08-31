  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gorenjska

    Konec brezplačnega parkiranja, pod Joštom v Kranju parkiranje od jutri plačljivo

    Zbrani denar bo namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti.
    Parkirišče pod priljubljeno izletniško točko bo od jutri naprej plačljivo. FOTO: Mok
    Galerija
    Parkirišče pod priljubljeno izletniško točko bo od jutri naprej plačljivo. FOTO: Mok
    Pi. K.
    31. 8. 2025 | 08:14
    31. 8. 2025 | 08:27
    2:33
    A+A-

    Mestna občina Kranj (MOK) bo s 1. septembrom uvedla plačljivo parkiranje na sedmih parkiriščih pod Sv. Joštom - skupaj je na voljo 96 parkirnih mest. Parkiranje bo dovoljeno izključno na označenih parkirnih mestih, cena dnevne parkirnine pa bo znašala dva evra za 24 ur. Obiskovalci si bodo lahko zagotovili tudi letni abonma v višini 50 evrov.

    Plačilo bo možno na parkomatih na vhodnem parkirišču številka 1 iz smeri Kranja ter digitalno prek aplikacije EasyPark, letni abonma pa bo mogoče urediti tudi na sedežu Komunale Kranj. Pobrana parkirnina bo namenjena vzdrževanju parkirišč in ureditvi pohodnih poti.

    Na občini pojasnjujejo, da spremembe uvajajo z namenom izboljšanja prometno-varnostnih razmer in pretočnosti prometa na cesti Stražišče–Javornik–Čepulje. »Z novim režimom bomo zagotovili urejeno parkiranje na namenskih površinah in varnejše odvijanje prometa,« poudarjajo na MOK.

    Uvedbo pozdravljajo tudi v krajevni skupnosti Jošt. »V Krajevni skupnosti Jošt si že dalj časa prizadevamo za bolj urejeno parkiranje in smo zelo veseli, da je občina poskrbela za urejena parkirišča. Podpiramo tudi uvedbo parkirnine, saj bo zbrani denar namenjen vzdrževanju parkirišč in urejanju poti. Hkrati pa pozivamo vse obiskovalce Jošta, da res uporabljajo le urejena parkirišča in ne parkirajo ob cesti, na travnikih ter ob vstopih na gozdne poti,« je poudaril predsednik KS Jošt Jaka Kregar.

    V prihodnjih dneh bo medobčinsko redarstvo opozarjalo voznike na nepravilno parkiranje, občina pa napoveduje dodatne ukrepe, ki bodo preprečevali parkiranje ob cesti.

    Kot so še spomnili na občini, je bila nedavno urejena tudi nova Pševska cesta v Stražišču. Široka je šest metrov in opremljena s pločnikom, odvodnjavanjem, vodovodom ter javno razsvetljavo. Promet na stari Pševski cesti, ki vodi mimo hišnih številk 51, 56, 58 in 60, pa ni več mogoč – razen za stanovalce. Ta del ceste se zdaj konča kot slepa ulica pri hišni številki 60.

    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sveti joštSveti Jošt nad KranjemKranjparkiranje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Mlada Ljubljančanka znova na zmagovalnem odru

    Eva Alina Hočevar se je izkazala tudi v posamični tekmi kajakaškega krosa za svetovni pokal v Tacnu.
    31. 8. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pismo iz Bruslja

    Stranska igralka pod Trumpovim škornjem

    Več ko je kriz, več težav ima Evropska unija s prepričljivim odzivanjem.
    Peter Žerjavič 31. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Pri Olimpiji zdaj stavijo na veterana

    Vodstvo ljubljanskega nogometnega kluba se je okrepilo z izkušenim Jasminom Kurtićem.
    31. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Maškare grejo!

    Človeku, ki se priseli iz mesta v odročnejše kraje, pravijo pritepenec. Preden se ga navadijo, pa ga polepijo z zelo izvirnimi pridevki.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zadnji žebelj v krsto Splošne plovbe

    Slovenskega ladjarja je pokopalo izčrpavanje Splošne plovbe, usodni nakupi ladij in sporna razlaga davka na tonažo.
    31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska liga

    Pri Olimpiji zdaj stavijo na veterana

    Vodstvo ljubljanskega nogometnega kluba se je okrepilo z izkušenim Jasminom Kurtićem.
    31. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    Maškare grejo!

    Človeku, ki se priseli iz mesta v odročnejše kraje, pravijo pritepenec. Preden se ga navadijo, pa ga polepijo z zelo izvirnimi pridevki.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zadnji žebelj v krsto Splošne plovbe

    Slovenskega ladjarja je pokopalo izčrpavanje Splošne plovbe, usodni nakupi ladij in sporna razlaga davka na tonažo.
    31. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo