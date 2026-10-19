V Kranju rušijo Majdičev mlin, na njegovem mestu bo 32 stanovanj

V Kranju so se danes začela rušitvena dela na območju Majdičevega mlina, ki ga je septembra 2022 skoraj povsem uničil požar. Podjetje Eltim bo na tem mestu zgradilo večstanovanjski objekt z 32 stanovanji, pri čemer bo moralo ohraniti značilno podobo in gabarite nekdanjega mlina. Gradnja naj bi bila končana spomladi 2028.

Ruševine so po požaru več let ostajale na območju ob vstopu v staro mestno jedro, kjer so kazile podobo mesta in predstavljale varnostno tveganje za mimoidoče.

»Majdičev mlin je pomemben del industrijske zgodovine Kranja. Po požaru so od stavbe ostale predvsem ruševine, ki že predolgo kazijo podobo tega dela mesta in predstavljajo varnostno tveganje. Veseli me, da se projekt premika naprej, da bo območje dobilo novo vsebino in da se bodo pri tem upoštevale tudi usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine,« je ob začetku del povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Sedem etaž in 72 parkirnih mest

Investitor načrtuje večstanovanjsko stavbo s sedmimi etažami, v kateri bo 32 stanovanj. Dve kletni etaži in pritličje bodo namenjeni parkiranju, skupaj bo na voljo 72 parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce.

Ker območje leži znotraj zavarovanega območja mestnega jedra Kranja, bo treba pri gradnji upoštevati pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nova stavba bo morala ohraniti značilno stavbno zasnovo in prepoznavne gabarite nekdanjega mlina, pa tudi arhitekturne značilnosti, kot so ritem okenskih odprtin, oblikovanje fasad in dvokapna streha.

»Ohranili bomo značilno stavbno zasnovo, prepoznavne gabarite in arhitekturno podobo nekdanjega mlina. Posebno pozornost namenjamo oblikovanju fasad, značilnemu ritmu okenskih odprtin in dvokapni strehi,« je pojasnil Darko Perko, lastnik in direktor podjetja Eltim. Dodal je, da bodo stanovanja zasnovana po sodobnih bivanjskih standardih, z ložami in funkcionalnimi tlorisi.

Mlin, v katerem je leta 1893 zasvetila prva luč v Kranju

Majdičev mlin ima pomembno mesto v gospodarski in industrijski zgodovini Kranja. Na območju, kjer je stal že mlin graščine Khislstein, je Leopold Jugovic leta 1870 zgradil nov mlin. Štiri leta pozneje ga je kupil Peter Majdič in ga postopoma razširil.

Objekt je bil pomemben tudi za razvoj elektrifikacije mesta, saj so v njem leta 1893 prižgali prvo luč v Kranju. Mlin je v naslednjih desetletjih doživel več predelav, po opustitvi mlinarske dejavnosti pa je bil namenjen tudi proizvodnji električne energije.

Usodni požar je izbruhnil v noči s 26. na 27. september 2022 in stavbo skoraj povsem uničil. Od nje so ostali predvsem zidovi, ki so še naprej zaznamovali mestno veduto.

Rušitvena dela bodo potekala ob spremenjenem prometnem režimu. Po podatkih Mestne občine Kranj bo cesta neposredno ob objektu zaradi zagotavljanja varnosti med deli zaprta za promet, za pešce in kolesarje pa bo urejen koridor. Dostop do stanovanjskih objektov bo mogoč po Cesti Ive Slavca. Med nadaljnjo gradnjo je predvidena delna zapora ceste.

Občina in investitor uporabnike območja prosita za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.