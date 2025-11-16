V Kranju se je odprla nova gostilna

V starem mestnem jedru Kranja se je pred kratkim odprla nova gostilna Sentiment, ki bo mestu ponudila še kako dobrodošlo izbiro dnevnih kosil. Lokal se nahaja v hotelu Actum, kjer je pred časom svoja vrata zaprla restavracija Sonet. Ker je ponudbe malic v Kranju razmeroma malo, je nova gostilna težko pričakovana dopolnitev kulinarične ponudbe gorenjske prestolnice.

Odločitev za odprtje novega gostinskega lokala je za novega najemnika in kuharja Alena Praštalo tesno povezana z družinsko tradicijo. »Oče je bil dolgoletni gostinec, mama pa natakarica. Gostinstvo je bilo že od otroštva del mojega vsakdana,« pojasnjuje.

Predhodne izkušnje v različnih gostinskih obratih, so bile ključne za oblikovanje vizije nove restavracije. »Iskanje prave priložnosti ni bilo enostavno. Ko sem vstopil v objekt hotela Actum, sem začutil, da je to pravi prostor za začetek nove zgodbe,« dodaja.

Gostilna Sentiment stavi na domačnost in gostoljubje, kar odraža tudi ime lokala. Na voljo bodo tri do štiri vrste dnevnih kosil (po ceni okoli 16 evrov), sčasoma pa se bo ponudba širila glede na želje gostov. Večerje bodo à la carte, možne pa bodo tudi zaključene družbe in meniji po dogovoru.

Kaj je Praštalo ponudil gostom na otvoritvi? Telečjo pašteto, takitos s kranjsko klobaso, polento z dimljenim sirom in postrvjo, bučne raviole, t-bone in roastbeef; za sladico pa lešnikov tiramisu, bela tortica z jagodičevjem in kostanjeva rezina.

Kapaciteta lokala omogoča sprejem do 70 gostov, glavni prostor sprejme do 40 ljudi, preostali prostori pa manjše skupine.

Restavracija bo sprva odprta od ponedeljka do sobote, medtem ko bodo nedelje zaenkrat zaprte. Družinsko vodenje lokala, kjer bosta lastnik in njegova partnerka skrbela za vsakodnevno poslovanje, bo omogočalo osebnejši stik z gosti in boljši nadzor nad kakovostjo storitev, obljublja.