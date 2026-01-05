V Kranju so razdejali obnovljene javne površine, vredne več sto tisoč evrov

V noči na 1. januar 2026 sta se v večstanovanjskem naselju Planina 1 v Kranju zgodila obsežen vandalizem in nevarna uporaba pirotehničnih sredstev. V nočni objestnosti so bile hudo poškodovane javne površine, namenjene otrokom, mladim in družinam.

Po navedbah Mestne občine Kranj so bili na območju otroškega in športnega igrišča razmetani ostanki pirotehnike, poškodovane klopi in druga urbana oprema, na tleh pa je bil tudi odvržen gasilni aparat.

Na delu igrišča so bile vidne saje, ki po prvih ocenah kažejo na uporabo močnejših pirotehničnih sredstev, domnevno tudi takšnih, ki so v Sloveniji prepovedana. Dogajanje je pomenilo tudi resno tveganje za varnost stanovalcev.

Obnova območja pred kratkim zaključena

Posebej skrb vzbujajoče je dejstvo, da je bilo prizadeto območje v zadnjih dveh letih celovito obnovljeno. Mestna občina Kranj je prek participativnega proračuna in drugih proračunskih postavk v obnovo igrišča in njegove okolice vložila več kot sto tisoč evrov. Med drugim so preplastili košarkarsko igrišče, postavili nove klopi in koše, uredili fitnes na prostem ter namestili nov pitnik. Krajevna skupnost Planina je dodatno zagotovila obnovo nogometnega igrišča.

Po prvih ocenah bo škoda, nastala v silvestrski noči, znašala več deset tisoč evrov.

Dan po vstopu v novo leto je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek iz razdejanega kranjskega naselja Planina. FOTO: Zajem zaslona Facebook

Dogajanje je ostro obsodil župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je poudaril, da ne gre zgolj za vandalizem, temveč za kazniva dejanja ogrožanja varnosti in poškodovanja tuje stvari: »Zgrožen sem. Kar se je zgodilo v noči na novo leto, je nedopustno. Ne gre le za vandalizem, ne gre le za hudo objestnost, gre za kazniva dejanja ogrožanja varnosti in poškodovanja tuje stvari. Na Mestni občini Kranj bomo naredili vse, da se takemu početju naredi konec in da poskrbimo za varnost naših občank in občanov pred storilci. Organe pregona pozivam, da opravijo svoje delo, izsledijo osumljence in jih ustrezno kaznujejo.«

Kot je še zapisal, so imeli še pred božičnimi prazniki sestanek s Krajevno skupnostjo Planina, redarji in policijo, ki da je obljubila okrepljen nadzor. Zaradi tega je za jutri že sklical še en sestanek vodstva občine, krajevne skupnosti Planina, medobčinskega redarstva in policije.

Tudi sicer so se menda v naselju Planina v zadnjem času dogajala različna objestna dejanja, prebivalce pa med temi najbolj skrbi prehitra vožnja z električnimi vozili.