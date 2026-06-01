V parkomatu na kranjskem parkirišču našli kačo

Na parkirišču Čebelica v Kranju so danes zjutraj iz parkomata odstranili kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka mesta. Zaposleni Komunale Kranj so s pomočjo poklicnih gasilcev GARS Kranj odprli parkomat in ugotovili, da je kača vanj najverjetneje prilezla skozi cev za električne kable.

Po odstranitvi so žival varno vrnili v naravno okolje, cev pa zatesnili, da bi preprečili podobne primere. Po laični oceni je šlo za kobranko, nestrupeno in človeku nenevarno vrsto kače. Pristojne službe bodo v prihodnjih dneh preventivno pregledale tudi druge parkomate v Mestni občini Kranj.

FOTO: MOK

Kranjski župan Matjaž Rakovec se je zahvalil občanki za opozorilo ter komunalnim delavcem in gasilcem za hitro ukrepanje. Pri tem je poudaril, da dogodek opozarja na sobivanje človeka z naravo ter pomen spoštljivega odnosa do prostoživečih živali.

Občina občanom svetuje, naj ob srečanju s kačo ostanejo mirni in ji omogočijo umik.