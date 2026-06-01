V parkomatu na kranjskem parkirišču našli kačo

Na parkirišču Čebelica v Kranju so danes zjutraj iz parkomata odstranili kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka mesta. Zaposleni Komunale Kranj so s pomočjo poklicnih gasilcev GARS Kranj odprli parkomat in ugotovili, da je kača vanj najverjetneje prilezla skozi cev za električne kable.
Po odstranitvi so žival varno vrnili v naravno okolje, cev pa zatesnili, da bi preprečili podobne primere. Po laični oceni je šlo za kobranko, nestrupeno in človeku nenevarno vrsto kače. Pristojne službe bodo v prihodnjih dneh preventivno pregledale tudi druge parkomate v Mestni občini Kranj.
Kranjski župan Matjaž Rakovec se je zahvalil občanki za opozorilo ter komunalnim delavcem in gasilcem za hitro ukrepanje. Pri tem je poudaril, da dogodek opozarja na sobivanje človeka z naravo ter pomen spoštljivega odnosa do prostoživečih živali.
Občina občanom svetuje, naj ob srečanju s kačo ostanejo mirni in ji omogočijo umik.
