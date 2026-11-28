Okoli sto občanov Škofje Loke je z današnjim shodom opozorilo na neizvedene protipoplavne ukrepe v občini. Državo so pozvali, naj pohitri projekt protipoplavne ureditve območja Poljanske Sore. »Ko vremenoslovci napovedo oranžni alarm, postajamo vznemirjeni,« je dejal pobudnik shoda in krajan Bojan Luskovec.

Občina Škofja Loka je pred leti podpisala sporazum o izvedbi projekta protipoplavne ureditve območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore in Suhe. Večmilijonski projekt med drugim predvideva ureditev visokovodnih nasipov in zidov ob desni brežini Sore od sotočja do naselja Suha ter ureditev Poljanske Sore nad Puštalskim jezom v Puštalu do sotočja Sor z visokovodnimi nasipi, zidovi in terasami. Tamkajšnji krajani so danes na shodu opozorili na prepočasno izvajanje projekta.

Kot je dejal pobudnik shoda Luskovec, je dokumentacija za gradbeno dovoljenje že pridobljena, vendar brez vseh zemljišč, ki so še v postopku razlastitve. »Projekt je treba pospešiti,« je poudaril Luskovec, ki se še sprašuje, zakaj urejanja ne začnejo, kjer je to že mogoče. »Ko vremenoslovci napovedo oranžni alarm, postajamo vznemirjeni,« je dejal.

»Skrbi nas hitrost vode, ki se poviša v osmih do desetih urah. Ko je bilo pred tremi tedni dva dni malo več dežja, je bila Sora naslednjih deset ur skoraj na robu,« je še opisal krajan. Današnji shod so organizirali prebivalci Sorške, Demšarjeve, Suške ceste ter Studenca, Puštala in drugih krajev, ki jih ogrožajo neizvedeni protipoplavni ukrepi.