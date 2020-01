Za približno uro se je ustavila gondola na Krvavcu

Krvavec - Danes se je zaradi izpada električne energije v Cerkljah na Gorenjskem in Britofu ter okolici za krajši čas ustavila gondola na smučišče na Krvavcu.



Kot so za Delo povedali predstavniki smučišča, so smučarji ostalo na gondoli ujeti približno eno uro, potem pa so na Krvavcu zagnali svoj agregat in tako znova pognali gondolo. Predstavniki smučišča so še dodali, da imajo po zakonu tri urni časovni okvir, da z gondole rešijo smučarje.



Po naših neuradnih podatkih je bilo na gondoli v času izpada električne energije ujetih približno 40 ljudi.



Razlog izpada električne energije v delu Gorenjske še ni znan.