Zakaj v Kranju še vedno gorijo praznične luči?

Čeprav je januar že pri koncu, so ulice starega mestnega jedra Kranja še vedno osvetljene s prazničnimi lučmi. Marsikateri mimoidoči se zato sprašuje, zakaj praznična razsvetljava 29. januarja še ni ugasnila. Vzrok ni naključje ali zamuda, temveč zavestna odločitev mesta.

Praznične luči v Kranju tradicionalno prižgejo na občinski praznik, 3. decembra, ko zaznamujemo rojstvo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. S tem se simbolno začne obdobje Prešernega decembra, ki mesto napolni z dogodki, glasbo, sejmi in prazničnim vzdušjem.

Posebnost kranjske praznične razsvetljave pa je ta, da ne ugasne z novim letom. Svetlobni Prešernovi verzi, kot so Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in Kozarce zase vzdignimo, ostanejo prižgani vse do 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika, ko se spominjamo Prešernove smrti. Tako je celotno obdobje praznične osvetlitve simbolno razpeto med datumoma pesnikovega rojstva in smrti.

Poleg simbolnega pomena ima podaljšana osvetlitev tudi praktično in vsebinsko vlogo. Do konca januarja so namreč odprti praznično osvetljeni rovi pod starim mestnim jedrom, ki obiskovalce privabljajo vse do 31. januarja, prav tako pa še vedno poteka dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo, ki se je zaključila včeraj. Praznične luči tako spremljajo tudi sporočilo solidarnosti in povezovanja skupnosti.

Na Slovenskem trgu do 22. februarja obratuje tudi zunanje pokrito mestno drsališče, kar dodatno podaljšuje zimski utrip mesta in upravičuje ohranjanje osvetlitve v tem času.

Na Mestni občini Kranj poudarjajo, da je praznična razsvetljava zasnovana trajnostno. Večina luči je priključenih na časovna stikala, svetijo pa omejen del dneva, s čimer zmanjšujejo porabo energije in svetlobno onesnaženje.

Letos, tako kot tudi vsa pretekla leta, bodo luči ugasnile 8. februarja, ko bo potekal že 23. Prešernov smenj, ki je zadnjih pet let tudi zaključni dogodek osemdnevnega kulturnega dogajanja Vsak dan Prešernovo (1.–8. februar). V tem času se mesto spremeni v prizorišče brezplačnih razstav, koncertov, predstav, vodenih ogledov in drugih kulturnih vsebin, vrhunec pa predstavlja sejem domače in umetnostne obrti ter poklon dr. Francetu Prešernu v romantičnem duhu 19. stoletja. Prav zato praznične luči ostajajo prižgane vse do kulturnega praznika.