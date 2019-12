Zaradi presežnih mejnih vrednosti plina evakuirali 10 oseb

V naselju Za jezom v Tržiču od Raven naprej so zaradi preseženih mejnih vrednosti pri meritvah plina evakuirali 10 oseb in zaprli cesto. Zapora velja tako za pešce kot voznike.



Omogočen je dostop samo za stanovalce in interventna vozila, so sporočili s Policijska uprava (PU) Kranj. Intervencija se je začela na podlagi klica krajana o vonju po plinu. Po prvih podatkih gre za preseženo koncentracija plina v meteorno-kanalizacijskem jašku. Zaenkrat so bile evakuirane osebe iz dveh bližnjih objektov, kjer so meritve v notranjosti pokazale na prisotnost plina, je povedal Bojan Kos s PU Kranj. Po prvih podatkih v objektih ni nevarnosti eksplozije.

Poškodovanih ni

Območje okoli objektov je zavarovano. Po potrebi ga bodo glede na meritve območje evakuacije razširili. Na kraju je bil tudi distributer plina. Večje nevarnosti zaenkrat ni, razen v okolici jaška, kjer je območje tudi zavarovano, so pojasnili na PU Kranj. Prepovedana pa je uporaba odprtega ognja.



Poškodovan ni nihče, gasilci pa izvajajo požarno stražo. Sanacija se bo predvidoma začela jutri zjutraj, ko bodo izvedene nove meritve. Intervencijo vodi Gasilska reševalna služba Kranj, sodelujejo pa še PGD Tržič in Bistrica pri Tržiču.