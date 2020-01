Flamingo ljubimca, 2017. FOTO: Tomo Jesenicnik

She II, 2019. FOTO Tomo Jesenicnik

V Grošljevi galeriji v Družbenem domu na Prevaljah se bo drevi ob 18. uri domači javnosti kot umetnica prvič predstavila Nina Stopar, po rodu Korošica. Na ogled bodo dela, ki so nastala v zadnjih nekaj letih.Zanima jo abstraktna umetnost. Dela z akrilom. »Abstraktna slika je kot divja abstraktna misel,« pravi 37-letna študentka magistrskega študija slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.»Če ne slikam, pesnim, če ne pesnim, slikam in vselej plešem,« pravi Nina Stopar, po izobrazbi profesorica filozofije in slovenščine, ki svojih pesmi - prvo je napisala že v osnovni šoli, še ni objavila, a jih bo mogoče kot zvočno instalacijo slišati na razstavi. »Pesnim tudi v angleščini. V poeziji se dotikam filozofske, eksistencialne, ljubezenske, erotične tematike. Pogosto izpovedujem bolečino, občutek osamljenost in hrepenenje po realizaciji v erosu intimnega."Zanima jo življenje, zato je vse, s čimer se ukvarja, le raziskovanje tega tukaj in zdaj. »Intrigirajo me enaka vprašanja, s katerimi je Paul Gaugen naslovil sliko: Where do we come from? What are we? Where are we going? iz leta 1897 in menim, da sem/ da smo za to tukaj, da si jih zastavljamo in nanje iščemo odgovore. Po drugi strani pa me je filozofija naučila, da ni stvar v odgovorih, ampak v postavljanju pravih vprašanj, kajti prava vprašanja so tista, ki odpirajo pot naprej.«Nina Stopar se izobražuje tudi za učiteljico plesne prakse 5ritmov (5Rhythms), ki prihaja iz New Yorka. »Na ta ples sem naletela pred petimi leti. Povsem me je zasvojil. Naša energija se giblje v vzorcih. Vsak mora poiskati svoj izrazni način, kako se 5 ritmov (tekoči ritem, staccato, kaos, lirični ritem in globoka tišina) giblje skozi njegovo telo. Namen je utelesiti se, biti doma v svojem telesu in zaupati vednosti, ki jo poseduje naše telo in ne glava. Gre za filozofijo življenja, ki pa je praktična.«Razstava bo na ogled do 3. februarja.