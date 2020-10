FOTO:Črna na Koroškem zaradi okužb obarvana rdeče

Vlada je Korošcem obljubila, da bo zagotovila pogoje za napredek in razvoj. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Zaposleni v socialno-varstvenih zavodih delajo v izrednih razmerah, so pod velikim pritiskom, tudi že utrujeni, veliko jih je, ki pregorevajo, zato želimo z ukrepi na te stiske odgovoriti.« Janez Cigler Kralj

Janša: Ste nadpovprečno podjetni

Koroška je v zadnjih letih napredovala, a vseh priložnosti ni izkoristila.

Regija potrebuje naložbe v osnovno infrastrukturo.

V ospredju je preskrba z vodo v Dravski dolini in sanacija Mežiške doline.

Koroški so obljubili denar

– Zaradi veliko ljudi, okuženih z novim koronavirusom, je minister za zdravje Tomaž Gantar občino Črna na Koroškem razglasil za ogroženo območje. Žarišče okužb je Center za usposabljanje, delo in varstvo (njihovo število je preseglo sto), ki ga je Gantar skupaj z ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem v okviru vladnega obiska na Koroškem tudi osebno obiskal.V Črni na Koroškem, kjer so za namere vlade, da jih razglasi za ogroženo območje, izvedeli iz medijev, je zavladalo precejšnje vznemirjenje. Minister za zdravje Tomaž Gantar je rekel, da vzroka za to ni, saj za prebivalce ne bo omejitev v gibanju, ukrep bo le formalno olajšal zagotavljanje pomoči, ki jo center v tem trenutku zelo potrebuje.CUDV bo zaradi izčrpanih ekip, ki že dva tedna delajo v 12-urnih izmenah, dobil kadrovsko pomoč. V Črno v najkrajšem možnem času prihajajo ekipe zaposlenih iz podobnih centrov iz vse države ter nekaterih domov za starejše. »Sezname teh ljudi že imamo. Trenutno jih je deset,« je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj in dodal, da bodo v paketu vladnih ukrepov številka pet predvideli še dodatke za prezaposlene v socialno varstvenih zavodih in še dodaten dodatek za tiste, ki bodo delali v sivih ali rdečih conah. »Zaposleni v socialno-varstvenih zavodih delajo v izrednih razmerah, so pod velikim pritiskom, tudi že utrujeni, veliko jih je, ki pregorevajo, zato želimo z ukrepi na te stiske odgovoriti,« je pred stavbo CUDV v Črni izjavil minister za delo.Minister za zdravje Tomaž Gantar je zaskrbljen zaradi trenda rasti okuženih po vsej državi, zaradi katerega bomo v bolnišnicah potrebovali več postelj za obolele s covidom-19. Kar sto naj bi jih uredili v bolnišnici Topolšica. »Res se pogovarjamo o tem, da bi to bila covid bolnišnica,« je na Koroškem potrdil Tomaž Gantar in že napovedal, da bo v tem primeru bolnišnica Topolšica potrebovala kadrovsko pomoč. Covid bolnišnica je od ponedeljka dalje tudi splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Za bolnike s covidom-19 je na razpolago deset postelj. A to niso intenzivne postelje, saj po besedah vršilke dolžnosti direktorice bolnišnice Alenke Jezernik Skudnik za to nimajo na razpolago dovolj kadra, medtem ko z opremo težav nimajo.Slaba epidemiološka situacija v regiji in v državi je bila osrednja, a ne edina tema vladnega obiska na Koroškem. Predsednik vlade Janez Janša je ocenil, da je regija od leta 2012 napredovala, a da so priložnosti, ki niso bile izkoriščene. »Marsikaj je še za postoriti,« je rekel Janša na zaključnem srečanju v Mežici. »Obiskali smo nekaj zelo dobrih podjetij. V regiji ste nadpovprečno podjetni,« je ocenil in spomnil, da bo imela Slovenija iz različnih evropskih virov do leta 2027 na voljo več kot dvanajst milijard evrov, samo v prihodnjih treh letih več kot pet milijard. »To je velika priložnost. Sredstva moramo počrpati in investirati,« je rekel Janša, ki se zaveda, da Koroška potrebuje naložbe v infrastrukturo, izkoristiti pa mora tudi les kot naravno bogastvo.Glede epidemioloških razmer je prepričan, da so pred nami kritični tedni in meseci. Cepiva po njegovem mnenju do konca letošnjega leta zagotovo še ne bo, vsaj za vse ne, zato bo ključno, da se s tem izzivom spopademo tako, da ne bo treba sprejemati najbolj strogih ukrepov, kot se je to zgodilo spomladi. »V interesu vseh je, da ne pride do zapor,« meni Janša.Vlada je med delovnim obiskom obiskala vseh dvanajst koroških občin. Korošcem je obljubila, da bo ustvarila pogoje za napredek in razvoj. Osnovna cilja sta še vedno decentralizacija in debirokratizacija. Projekt preskrbe z vodo v Dravski dolini, vreden okoli 50 milijonov evrov, je dokaz, da se še vedno zatika na operativni ravni. Minister za okolje in prostor je napovedal, da bodo na ministrstvu odpravili nepotrebne birokratske ovire, zaradi katerih prihaja do zamud pri izplačilih izvajalcem gradbenih del. Že od januarja za državo zalagajo denar občine iz proračunov, a tega ne morejo početi v neskončnost. Minister Vizjak je napovedal tudi, da bo država v zgornji Mežiški dolini v prihodnjih dveh letih izplačala vsa sredstva, tudi izpadla, za sanacijo s svincem onesnaženega okolja. Kako bo po letu 2022, ko se program okoljske sanacije zaključi, za zdaj še ni jasno. Minister morebitnega nadaljevanja za zdaj ni mogel ne potrditi ne zanikati.