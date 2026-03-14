Krvna slika zdravstva na Koroškem se izboljšuje

Boljša dostopnost za 22.000 pacientov in več programov – Kirurški robot v soseščini

Krvna slika Mislinjske doline, vključno s Koroško kot celoto, je odslej še bolj »zdrava«. Točno dve leti po začetku del so odprli sodoben prizidek k skoraj pol stoletja staremu zdravstvenemu domu v Slovenj Gradcu, ki je že pred časom pokal po šivih, tako zaradi vse več pacientov kot zaradi potreb. »Gre za eno od najbolj optimalnih naložb v občini Slovenj Gradec,« je ob odprtju dejal župan Slovenj Gradca Tilen Klugler. »Pacientov, oskrbovancev, je vsako leto več, pred desetimi leti smo imeli 71 zaposlenih, zdaj jih imamo skoraj 170, prihodki so pred desetletjem znašali nekaj manj kot tri milijone evrov, zdaj znašajo skoraj deset. Število programov se veča, tako kot potreb, saj, navsezadnje, na primarni ravni oskrbujemo približno 22.000 pacientov, oskrbovancev. Več je tudi zdravnikov ...