Minister Ostrc: Bolnišnice ne bomo pustili umreti

Pred obiskom ministra za zdravje Tadeja Ostrca so v bolnišnici v Slovenj Gradcu želeli odgovor na vprašanji, kakšen načrt ima država z bolnišnico in kako ji namerava pomagati iz težav. Minister je po srečanju z vodstvom bolnišnice dejal, da »je naloga države, da zagotovi vse potrebno za obstoj zavoda in zdravstveno varstvo za vse«.

V koroški regijski bolnišnici je počilo na dan, ko je v začetku junija zaprisegla nova vlada in z njo novi minister za zdravstvo Tadej Ostrc. Vodstvo slovenjgraške bolnišnice je takrat na novinarski konferenci opozorilo na slabe razmere ne le na internem oddelku in pediatriji, kar je bilo znano, ampak tudi v urgentnem centru. »Obstoj slovenjgraške splošne bolnišnice je ogrožen kot še nikoli,« je poudarilo vodstvo.

Z razmerami, ki so napovedovale, da se bo javno zdravstvo na sekundarni ravni prvo zrušilo v Slovenj Gradcu, čeprav so v težavah tudi druge bolnišnice na periferiji, so seznanili ministrstvo za zdravje, zdravniško zbornico in lokalne skupnosti na Koroškem ter zaprosili za urgentni obisk novega ministra za zdravje.

Izgube za skoraj šest milijonov

»Gre za izziv, ki je podoben kot v še nekaj državah EU,« je po sestanku s strokovno ekipo bolnišnice včeraj povedal minister Ostrc. Kot je dejal, gre za pomembno regijsko bolnišnico, ki skrbi za približno 150.000 ljudi. »Zaveza države je, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo poskrbeli za njen obstoj. Naredili bomo vse, da bomo pomagali oblikovati smer reševanja bolnika skupaj z lokalno ravnijo. Skratka, moja, naša naloga je, da zagotovimo zdravstveno varstvo za vse,« je dejal minister. Ne glede na optimizem in ministrovo obljubo ministrstvo čaka zahtevna naloga, saj naj bi se izguba bolnišnice po neuradnih ocenah bližala šestim milijonom evrov.

V bolnišnici ugotavljajo, da bo treba za izboljšanje razmer uresničiti najmanj sedem nalog. Za delo v urgentnem centru je treba nujno pridobiti zdravnike, če ne gre drugače, po tržnih pogojih, ki bodo veljali za vse v urgentnem centru. Nadalje je treba na oddelku za pediatrijo in drugih pridobiti zdravnike specialiste, specializante ter negovalni kader, če je treba, tudi s posebnimi ugodnostmi. Delitev dela v urgentnem centru je treba dosledno upoštevati. Za ves dan in vse dni v tednu je treba takoj zagotoviti stalno prisotnost družinskega zdravnika v enotah hitre pomoči, če to ni izvedljivo, ukiniti urgentni center in se vrniti na napotovanje po starem sistemu.

V celotni regiji je treba vzpostaviti delovanje dežurnih ambulant s stalno prisotnostjo zdravnika ter vzpostaviti sistem obveščanja sosednjih bolnišnic o preusmerjanju pacientov. Urediti je treba tudi strokovno vodenje oddelkov in bolnišnice ter zagotoviti možnost prerazporejanja kadra znotraj ustanove oziroma zdravstvenega sistema, kjer je to mogoče.

Pomoč napovedali tudi župani

Direktor slovenjgraške bolnišnice Vladimir Topler je po sestanku z ministrom dejal, da je optimist in da si bodo v teh razmerah prizadevali, »da ne bodo zaprli niti enega oddelka, ampak bodo še kakšnega odprli«. Da bodo za ohranitev bolnišnice naredili vse tudi župani koroških občin, je napovedal župan Prevalj Matic Tasič, ko je pred dnevi od župana občine Podvelka Mirana Pušnika prevzel enoletno predsedovanje svetu koroške regije. Ob tem ni skrival nezadovoljstva nad splošnimi razmerami. Ocenil je, »da smo sesuli zdravstveni sistem«.