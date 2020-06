Po žilah otrok se pretaka svinčena dediščina

Za otroke je najnevarnejši onesnaženi prah, ki se dviguje z makadamskih površin, pročelij in podstrešij hiš. FOTO: Tadej Regent/Delo

Testiranje celjskih otrok Zaradi otroških igrišč, obremenjenih s težkimi kovinami, so testiranje otrok zahtevali tudi nekateri starši otrok v celjskih vrtcih. Raziskavo NIJZ je morala odobriti komisija za medicinsko etiko, testiranje so nameravali opraviti spomladi. Epidemija koronavirusa je načrte prekrižala, a testiranje bo, pravijo na NIJZ: »Ob ugodni epidemiološki sliki predvidevamo, da bi vzorce lahko začeli odvzemati jeseni.« Š. K.

Na odvzem krvi so starši letos pripeljali 90 otrok iz Črne in Mežice.

Petnajstletni sanacijski program v zgornji Mežiški dolini se bo končal leta 2022.

Cilj programa je, da bi imeli otroci manj kot sto mikrogramov svinca na liter krvi.

Lanska povprečna vrednost je znašala 47,7 mikrograma na liter krvi.

Metodi Dodič Fikfak, predstojnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, se ne zdi sprejemljivo, da v obremenjenem okolju še vedno deluje industrija svinca (na sliki v ozadju proizvodnja hala Tovarne akumulatorskih baterij Tab iz Mežice). FOTO: Tadej Regent/Delo

13–417

mikrogramov svinca na liter krvi pri otrocih so lani znašale vrednosti

Ravne na Koroškem – Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zaključila odvzem krvi pri najmlajših iz občin Črna na Koroškem in Mežica, s katerimi preverjajo, kako učinkoviti so ukrepi za sanacijo okolja, stoletja preobremenjenega s težkimi kovinami. Kri so odvzeli devetdesetim otrokom od 142 povabljenih.Večino odvzemov so opravili že v torek, ko so se vabilu NIJZ odzvali starši sedemdesetih otrok, v četrtek pa se jim je v laboratoriju mežiške zdravstvene postaje pridružilo še dvajset. »Z odzivom staršev smo sicer zadovoljni, če upoštevamo okoliščine, ki so terjale posebne zaščitne ukrepe in otežile obveščanje, čeprav bi bilo najbolj idealno, da bi na odvzem krvi prišli vsi,« so pojasnili na ravenski enoti NIJZ. Krvne vzorce bodo analizirali na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana. »V primeru zvišanih vrednosti bomo takoj obvestili starše in ustrezno ukrepali. Najprej je to kontrolni odvzem v slovenjgraški bolnišnici,« je napovedaliz območne enote NIJZ na Ravnah na Koroškem. Nato bo sledil pogovor s starši, na katerem ugotavljajo, kaj bi lahko bil vzrok za povišano vsebnost svinca v krvi otroka.Izkušnja materes sodelavci NIJZ je pozitivna. »Prišli so, ne zato, da bi grajali, ampak da bi skupaj ugotovili, kaj delamo narobe in kaj moramo spremeniti, da bodo vsebnosti nižje. Otrok zaradi svinca ne omejujemo pri igri, a po njej skrbno izvajamo osnovne higienske ukrepe.«Letošnji rezultati, ki jih bodo javnosti predstavili konec poletja, bodo zanimivi, ker bodo pokazali, kolikšen je vpliv javnih otroških igrišč, ki so bila med epidemijo novega koronavirusa zaprta. »In tudi, kakšni bodo rezultati pri otrocih, ki so med epidemijo pomagali babicam in dedkom pri vrtnarjenju,« opozarja Ivartnik.Cilj 15-letnega sanacijskega programa, ki se bo iztekel leta 2022, je doseči vrednosti pod sto mikrogramov svinca na liter otroške krvi. Letos je država za ukrepe na območju Črne in Mežice namenila malo manj kot 800.000 evrov. S tem denarjem bosta lokalni skupnosti preplastili še več javnih makadamskih površin, zamenjali zemljo na površinah, na katerih se zadržujejo otroci, izvajali mokro čiščenje javnih površin, svinčeni prah pa odstranili tudi s pročelij in podstrešij hiš, del denarja pa bodo namenili tudi subvencioniranju prehrane v vrtcih in šolah.Lani so na odvzem krvi povabili 115 otrok. Vrednosti svinca v krvi so znašale od 13 do 417 mikrogramov svinca na liter krvi. Povprečna vrednost je znašala 47,7 mikrograma na liter krvi. Visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli štirje otroci, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 59 otrok. Izmerjene vrednosti so bile na račun deževnega spomladanskega obdobja med najnižjimi v dosedanjem izvajanju programa, kar le še potrjuje, da je najbolj problematična izpostavljenost onesnaženemu prahu. »Moj triletnik si mora ob prihodu z igrišča vedno umiti roke, prehranjuje se samo za mizo, nikoli na kavču, še manj na tleh. Testiranja podpiram, saj staršem omogočajo, da ukrepamo, če je treba,« pravi