V mestu se tare gradbincev, prihajajo pa še novi   

Slovenj Gradec – Po desetletju zatišja na področju gradnje bodo v prihodnjih dveh letih v Slovenj Gradcu zgradili 230 novih stanovanj. Investitorica ni le občina, ki bo z gradnjo bloka neprofitnih stanovanj s pomočjo sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb razdelila ključe 54 družinam in posameznikom, ampak tudi vse več zasebnih družb.



Podjetja NIK-LAR, Gradim in Unihome v bližini slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov gradijo dva stanovanjska stolpiča, ki so ju poimenovali Homške vile. Vseh dvajset stanovanj je odkupil republiški stanovanjski sklad, da jih bo prihodnje leto oddal z razpisom. Bloka bosta zgrajena najkasneje do konca septembra prihodnje leto.



Medtem ko občina še ni zakopala prve lopate za blok neprofitnih stanovanj, saj še niso izbrali izvajalca, je v njegovi bližini blok začelo graditi podjetje Prisoje. Štirinajst stanovanj, površine od 40 do 100 kvadratnih metrov, gradijo za trg. Povpraševanje je zelo veliko, stanovanja so že skoraj vsa prodana.



Nov blok s petdesetimi stanovanji bo na lokaciji v bližini nekdanjega podjetja Dural gradila družba Avior construction. Tudi tu bosta stanovanjska stolpiča dva, prvega bodo začeli graditi prihodnje leto.



Občina je prodala tudi osem tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče za gradnjo večstanovanjskih objektov na Ozarah. Kupec načrtuje gradnjo štirih objektov, v vsakem po petnajst stanovanj. Župan Tilen Klugler je zadovoljen z investicijsko vnemo, zaradi katere mesto postaja še bolj privlačno za bivanje. Ker stanovanj na trgu ni ne za oddajo in ne za nakup, so cene v mestu primerljive s cenami nepremičnin v Mariboru in Velenju.

Velike občinske naložbe

Poleg gradnje bloka neprofitnih stanovanj, naložbe, vredne 4,1 milijona evrov, je občina pred še eno veliko naložbo. Na lokaciji starega letnega kopališča bo zgradila nov bazenski kompleks, ob njem pa park urbanih športov, kakršnega v državi še ni. Naložba, ki jo bodo v mestni občini tako kot blok financirali s pomočjo sredstev celostnih teritorialnih naložb, znaša 8,2 milijona evrov.



Trenutno največje gradbišče pa je ob vznožju Šolskega centra na Štibuhu, kjer država gradi novo šolo, telovadnico in lesarsko delavnico za dijake. Za investicijo bo do leta 2022 namenila okoli enajst milijonov evrov. Šolski center po naložbi ne bo več izobraževal v najetih prostorih na petih lokacijah, temveč na treh.