V Velenju nov režim parkiranja, na Golniku prepoved obiskov

V Mestni občini Velenje bo 1. januarja 2026 začel veljati posodobljeni odlok o ureditvi prometa, ki prinaša več sprememb pri parkiranju. Med pomembnejšimi novostmi je digitalizacija parkirnih abonmajev, kart in dovolilnic, s čimer bodo odpravili uporabo fizičnih kartic na vetrobranskem steklu, so sporočili z občine.

Od začetka prihodnjega leta bodo abonmaji in parkirne karte na voljo izključno v digitalni obliki, kar pomeni, da dokazila o upravičenosti do parkiranja ne bo več treba nameščati na vozilo. Izjema ostaja plačilo parkirnine na parkomatih, kjer bo dokazilo o plačilu še naprej obvezno na vidnem mestu.

Spletni nakup od ponedeljka

Spletni nakup parkirnih dokumentov bo mogoč od ponedeljka, 22. decembra, obstoječe abonmaje pa bodo podaljšali do konca januarja 2026. Letne karte za modre cone, garažne hiše in dovolilnice bodo izjemoma veljale do 18. januarja 2026, so navedli na občini.

Uporabniki bodo lahko parkirne karte, abonmaje in dovolilnice uredili prek spletne trgovine Komunalnega podjetja Velenje ali osebno v pisarni modrih con velenjske komunale. Ob nakupu bodo morali vnesti registrsko številko vozila in predložiti zahtevano dokumentacijo, veljavnost dokumenta pa bo po plačilu samodejno vidna v elektronski evidenci nadzornega organa. Veljavnost abonmajev bo po novem vezana na obdobje enega leta od dneva nakupa.

Klinika Golnik FOTO: Mavric Pivk

Novosti prinaša tudi širitev plačljivih parkirnih območij. Na pobudo krajevne skupnosti Konovo bo modra cona uvedena na delu Kosovelove ulice, ki bo priključen obstoječi coni H. Uporabniki tega območja bodo upravičeni le do drugega abonmaja, nakup pa bo mogoč do konca januarja 2026.

V prihodnje občina načrtuje tudi vključitev območja Šalek v plačljivo cono, ko bodo urejene lastniške razmere. V Velenju so modre cone vzpostavili pred 12 leti. Po navedbah občine so prispevale k večjemu redu na javnih parkiriščih in bolj enakomerni rabi parkirnih površin. Brezplačno parkiranje ostaja časovno omejeno, cene parkiranja pa se ne spreminjajo in ostajajo med nižjimi v Sloveniji. Občina napoveduje, da bo sistem parkiranja tudi v prihodnje nadgrajevala z digitalnimi rešitvami.

Na Golniku razsaja tudi gripa

Na Kliniki Golnik pa zaradi visoke pojavnosti gripe in drugih respiratornih obolenj od danes do preklica obiski niso dovoljeni. Pacienti, ki prihajajo na ambulantne preglede, morajo obvezno nositi zaščitno masko, so sporočili iz klinike. Če pacient nujno potrebuje spremstvo, je dovoljeno spremstvo ene zdrave osebe z zaščitno masko, so še sporočili.