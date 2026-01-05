Z drzno ekipo nad izzive skrbi za starejše

Res nas ni treba biti strah, kako bo za nas poskrbljeno v starosti, meni vodja slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.

Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec, sodi med bolj uspešne pri nas. Vodja Marjana Kamnik je ponosna na ocene in na to, da se o domu slišijo večinoma le dobre besede. Kakih 350 dogodkov, ki jih na leto soustvarijo v domu, ankete o zadovoljstvu – oskrbovanci so dali oceno 4,46, sorodniki pa 4,60 (na petstopenjski lestvici) – in drzna ekipa, ki se ne prestraši izzivov, to le potrjujejo. V domu v središču Slovenj Gradca je zasedenih nekaj čez 90 postelj. »Trenutno čaka na sprejem približno 900 ljudi,« pravi Marjana Kamnik, ki je že dvanajst let tudi inštruktažna svetovalka pri socialni zbornici za to področje, že dve desetletji pa članica izpitnih komisij za strokovne izpite iz socialnega varstva. Med njenimi glavnimi cilji so nadgradnja doma, ki ga vodi, in s tem pridobitev ...