Alpe Adria Green s tožbo nad dovoljenje za prenovo tržnice

Projekt prenove ljubljanske tržnice, ki velja za enega od še neuresničenih projektov iz prve volilne kampanje župana Zorana Jankovića pred 20 leti, je zoper v središču pozornosti. Po tem, ko je bilo aprila izdano integralno gradbeno dovoljenje dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice, je Civilna iniciativa Tržnice ne damo zoper dovoljenje vložila tožbo v upravnem sporu, kot so sporočili v torek. Tožbo so vložili pred tednom dni, prav tako pa so tožbo 21. maja vložili tudi v nevladni organizaciji Alpe Adria Green.

Ti so bili poleg civilne iniciative med stranskimi udeleženci v postopku izdaje dovoljenja. Kot so sporočili iz Alpe Adria Green, so tožbo proti RS (oz. ministrstvu za naravne vire in prostor) s podpisanim odvetnikom Klemnom Golobom vložili zato, ker so prepričani, da je bil postopek voden v nasprotju z načeli zakonitosti, transparentnosti in varstva javnega interesa.

V sporočilu so zapisali, da »ne gre le za vprašanje gradbenega dovoljenja, ampak vprašanje o tem, ali v Sloveniji pravna država še velja za vse enako – ali pa za izbrane politične stranke veljajo posebna pravila«. Med drugim so zapisali, da je bilo v zadnjih letih prisoten vzorec rananja, v katerem so državni organi pri nekaterih velikih projektih Mestne občine Ljubljana prepogosto delovali kot servis investitorja, namesto kot neodvisni varuhi zakonitosti.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice izdalo konec aprila, pri tem pa določilo tudi številne pogoje na področju okolja in varstva kulturne dediščine. FOTO: Uroš Hočevar

Projekt podzemne garažne hiše pod Plečnikovimi tržnicami je po njihovem mnenju eden najbolj problematičnih primerov takšne prakse. Poudarili so, da so bili med samim postopkom sistematično preslišani strokovni argumenti, opozorila civilne družbe, nevladnih organizacij in posameznih strokovnjakov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice izdalo konec aprila, pri tem pa določilo tudi številne pogoje na področju okolja in varstva kulturne dediščine. Zoper odločbo o izdanem dovoljenju je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na upravno sodišče v roku 30 dni od vročitve odločbe. Projekt prenove ljubljanske tržnice sicer velja za eden od še neuresničenih projektov iz prve volilne kampanje župana Zorana Jankovića pred 20 leti, obsega pa celovito prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo štirietažne javne podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico ter celovito prenovo odprte tržnice na Vodnikovem trgu.

Plečnikove tržnice so del identitete Ljubljane

»Namesto odprte in strokovne razprave smo bili priča omejevanju sodelovanja javnosti, zmanjševanju pomena strokovnih pripomb ter postopkom, ki so ustvarjali vtis, da je bila odločitev o izdaji dovoljenja sprejeta že dolgo pred zaključkom uradnih postopkov.« Opozorili so, da gre za poseg v enega najobčutljivejših prostorov slovenske kulturne dediščine. Plečnikove tržnice niso zgolj infrastrukturni objekt. Gre za del identitete Ljubljane in Slovenije ter za območje, povezano z dediščino, ki uživa mednarodno zaščito.

Opozorili so, da namreč ostaja odprtih preveč vprašanj glede vplivov na podzemne vode, poplavne varnosti, kulturne dediščine, hrupa, vibracij in vplivov gradnje na okoliške objekte. Po njihovih besedah številni strokovni pomisleki niso bili vsebinsko obravnavani na način, ki bi ga javnost upravičeno pričakovala.

Zato se sprašujejo, kako je bilo mogoče, da so izdali gradbeno dovoljenje kljub tolikšnim strokovnim in pravnim opozorilom. Menijo, da morajo dati odgovor tisti, ki so vodili postopek in prevzemali odgovornost za sprejete odločitve.

V tožbi, ki so jo v Iniciativi Tržnice ne damo vložili pred več kot tednom dni, med drugim zahtevajo, da se 'zadeva vrne v ponovni postopek, predhodno pa, da bi se prekinila in da se razčisti tudi sama uporaba prava na ravni EU'. Po njihovem mnenju namreč v določenih delih slovenska zakonodaja ni skladna z mednarodnim pravom in pravom EU. FOTO: Dejan Javornik

Zato od nekdanjega vodstva pristojnih ministrstev pričakujejo pojasnila glede ravnanj uradnikov in zakonitosti postopkov. Prav tako pričakujemo odgovor občine in župana, zakaj se pri projektu, ki naj bi bil v javnem interesu, že vrsto let pojavljajo resni očitki o netransparentnosti, ignoriranju strokovnih opozoril ter izključevanju javnosti iz odločanja. Ob tem so še zapisali, da imata nova vlada in vodstvo ministrstva priložnost dokazati, da za velike investitorje in politično vplivne posameznike ne veljajo drugačna pravila kot za ostale državljane. Če bodo ugotovljene nepravilnosti, pričakujejo njihovo odpravo ter odgovornost vseh, ki so pri tem sodelovali.

Poudarili so, da prenovi tržnice ne nasprotujejo, nasprotujejo pa praksam, v katerih se zakonodaja prilagaja investitorjem, postopki postajajo formalnost, javnost pa ovira, ki jo je treba utišati.

»Vprašanje Plečnikovih tržnic je postalo mnogo več kot vprašanje garažne hiše. Postalo je preizkus, ali bodo v Sloveniji prevladali pravo, stroka in javni interes ali pa politična moč in interes kapitalskih projektov.«

Alpe Adria Green bo v tem postopku vztrajala do konca in uporabila vsa pravna sredstva za zaščito okolja, kulturne dediščine in pravne države, so že zapisali.

V iniciativi problematizirajo predvsem podzemno garažo

Civilna iniciativa Tržnice je v torek na novinarski konferenci poudarila, da ne nasprotuje prenovi osrednje ljubljanske tržnice, temveč gradnji podzemne garažne hiše pod njo in postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Po njihovem mnenju je največja težava v tem, da bi poseg v občutljivo območje kulturne dediščine in mestnega prostora zahteval širšo strokovno razpravo, bolj transparenten postopek in celovitejšo presojo vplivov, zlasti glede varstva okolja in dediščine.