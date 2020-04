FOTO:Apnenica bi zamenjala žičnico, ki jo inšpekcija hvali

Litija – Zaradi nasprotovanj prebivalcev Jesenj, ki ne želijo čezmernega prometa težkih tovornjakov, naloženih s kamenjem, skozi njihov kraj, se v družbi Industrija apna Kresnice nagibajo k posodobitvi oziroma novogradnji tovorne žičniške naprave po isti trasi od apnenice do Zapodja v dolžini 1,2 kilometra. Z uresničitvijo tega projekta bi apnenica ves potreben material v tovarno prepeljala z vozički, s čimer bi se izognila tovoru po cesti in jezi prebivalcev ob njej.Država je podjetju Industriji apna Kresnice (IAK) za izkoriščanje mineralnih snovi (kamnoloma) Ušenišče v moravški občini podelilo koncesijo do leta 2066. ...