Avtobusi po obnovljeni Dunajski

Obnova Tržaške

Nadaljuje pa se obnova Tržaške ceste, zaradi katere vozijo po obvozni poti čez Trnovo avtobusi na liniji 1 in tako ne ustavljajo na običajnih postajališčih v neposredni bližini številnih fakultet na Aškerčevi, Tržaški in Jadranski. Kdaj bodo spet vozili po običajni trasi, je odvisno predvsem od rekonstrukcije križišča med Jadransko in Tržaško.

Z začetkom študijskega leta je izvajalcem uspelo zaključiti dela na Dunajski cesti od severne obvoznice do Obvozne ceste (nekdanje Nemške) na Ježici, tako da je včeraj, 1. oktobra, stekel po njej ves promet. Kar pomeni, da po svojih običajnih trasah vozijo tudi vsi mestni avtobusi na linijah 6, 8, 11, 21 in 64, ki bi zato morali imeti tudi manj zamud. Na obvozni Štajerski cesti je bil namreč vse mesece med obnovo promet izjemno gost, v konicah pa pogosto stoječ.Po obnovi Dunajske na odseku z Ježice do severne obvoznice se bo obnova te vpadnice nadaljevala južno od štiripasovne obvoznice do Baragove ulice in od Dimičeve ulice do Vilharjeve ceste.V okviru del bodo uredili nove kolesarske steze in površine za pešce, obnovili talno in horizontalno prometno signalizacijo, javno razsvetljavo, odvodnjavanje in avtobusna postajališča. Ker ureditev kolesarskih in peš površin sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, je projekt delno financiran z evropskimi in državnimi sredstvi, ki jih bo za 1,46 milijona evrov brez DDV, skupna izpogajana vrednost naložbe pa je 5,36 milijona evrov brez DDV. Izvajalec del je Trgograd, partnerja pri gradnji sta podjetji Komunalne gradnje in Prenova – Gradbenik.