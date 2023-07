Bivša lastnika Večera sofinancirata prestižno sosesko

V nadaljevanju preberite:

V strogem središču mesta, tik ob znani restavraciji in družinskem hotelu As, bodo po več kot dveh desetletjih končno zgradili sosesko, a si bodo stanovanja lahko privoščili le tisti, ki bodo za kvadratni meter pripravljeni odšteti več kot 7500 evrov. Projektna družba Domus Viridis naj bi do konca leta 2024 zgradila 24 luksuznih stanovanj. Odvetnici Carmen Dobnik, donedavni edini investitorki, ki je kar nekaj časa iskala soinvestitorja, je k projektu pred kratkim uspelo pritegniti tudi Uroša Hakla in Sašo Todorovića, nekdanja lastnika Večera.