Bo Ljubljana zdržala še večji priliv tujih turistov?

»Ljubljana lahko letos pričakuje zelo dobro poletno sezono, verjetno primerljivo ali celo nekoliko boljšo od lanske. Seveda, če se geopolitične razmere ne bodo dodatno zaostrile in če ne bo večjih motenj v letalskem prometu,« ocenjuje Maja Uran Maravić, profesorica na primorski Fakulteti za turistične študije Turistica. Duško Božić, direktor petzvezdičnega hotela InterContinental pa napoveduje, da bo zasedenost njihovih kapacitet več kot 90-odstotna. Kaj bi morali v prestolnici še postoriti, da bi tudi izven turistične sezone privabljala tuje goste?