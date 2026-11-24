Obiskovalcem ljubljanskega prazničnega sejma letos ne bo zagotovljen izbor jedi in pijač po omejenih cenah. V Turizmu Ljubljana se za takšen ukrep, kakršnega so uvedli v Pulju, niso odločili. Cene bodo tako, kot vedno, gostinci določali sami, organizator pa od njih pričakuje ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno. Koliko bo treba odšteti za kuhano vino, klobaso in drugo ponudbo, za zdaj ni znano. Vprašanje dostopnosti prazničnih sejmov odpirajo tudi drugačni pristopi v soseščini. Po poročanju hrvaških medijev so namreč v Pulju med pogoje sodelovanja na adventnem sejmu vključili obvezno ponudbo izbranih jedi in pijač po omejenih cenah. Določili so tudi velikost porcij oziroma količine, pri preostali ponudbi pa gostincem prepustili oblikovanje cen. Obiskovalcem so tako zagotovili vsaj ...