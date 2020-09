Bogate nagrade za uspešne ljubljanske kulturnike

Direktorjem javnih zavodov s področja kulture ljubljanska občina vsako leto podeljuje nagrade za delovno uspešnost za minulo poslovno leto. Kljub zdravstveni krizi in v nasprotju z državo, ki tovrstnih nagrad javnim zavodom že desetletje ne izplačuje, bodo direktorjem kulturnih ustanov v občinski lasti tokrat izplačali nagrade v skupni višini 38.559 evrov bruto. Med najuspešnejšimi in najbolje nagrajenimi je tako kot lani Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Poleg plače bo prejel še dodatnih 11.193 evrov bruto.Kot je razvidno iz gradiva za sejo mestnega sveta, je Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij ...