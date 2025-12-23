Bolšji sejem v Stanežičah ukinjen

»Nočejo, da delamo. Raje vidijo, da smo na zavodu,« si to nedeljo slišal od prodajalke sadja na parkirišču v Stanežičah, ki je med tednom precej prazno, ob nedeljskih dopoldnevih pa se je na njem trlo avtomobilov in ljubiteljev prodaje vsega mogočega, največkrat za male vsote.

Tako je bilo tudi tokrat, v predbožičnem času. Ker je bilo zadnjič, je bilo v zraku čutiti nekaj nostalgije.

FOTO: Vojko Urbančič

Iščejo zasebno površino

»Ker se nam z najemodajalcem ni uspelo dogovoriti o pogojih najema, bo današnji sejem zadnji na tej lokaciji,« je bilo mogoče prebrati ob vhodu, organizator je nekaj več o razlogih ukinitve danes navedel na družbenem omrežju. V zapisu se hitro zazna, da več ne išče javnih površin, pač pa zasebno lokacijo.

Na zasebnih površinah je vse lažje, z Mestno občino Ljubljana si bolj omejen, pove organizator sejma Miroslav Bulog. Morda bo na prihodnji lokaciji znova potrebna uvedba vstopnine, kakršno obiskovalci sejma poznajo izpred let, doda. Ali parkirnina.

Zanimivo je, da je LPT ravno dva tedna pred ukinitvijo uvedel nov način pobiranja parkirnine na sejmu, a je ta zdaj ukinjen.

FOTO: Vojko Urbančič

»Kljub več poskusom se nam z lastnikom zemljišča in LPT ni uspelo dogovoriti glede najema dodatnih površin, pogoji pa so bili za izvedbo dogodka preprosto previsoki in ne bi omogočali kakovostnega in poštenega dogodka za vse vpletene.

Zato smo se odločili, da projekt za kratek čas postavimo na pavzo, namesto da bi ga izpeljali na način, s katerim ne bi bili zadovoljni ne mi ne vi.

V tem času že intenzivno iščemo novo, zasebno lokacijo, ki bo omogočala boljše pogoje, več fleksibilnosti in dolgoročno stabilnost dogodka. Mestna občina za tak format dogodka žal ne kaže interesa, zato bo nadaljevanje temeljilo na zasebnih površinah,« je mogoče za slovo od Stanežič prebrati na facebooku.

Za komentar situacije smo prosili Mestno občino Ljubljana. Objavili ga bomo, ko ga prejmemo.