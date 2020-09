Brez dela najpogosteje ostali gostinci, prodajalci in vozniki

Ljubljana - Tudi v glavnem mestu se je, podobno kot velja za državo, število brezposelnih minuli mesec v primerjavi z julijem nekoliko znižalo. Je pa pred tem naraslo za skoraj polovico v primerjavi z enakim obdobjem lani.Da je epidemija koronavirusne bolezni pustila posledice tudi na trgu dela, so pred dnevi sporočili iz statističnega urada in zapisali, da je število delovno aktivnih upadlo, izraziteje v predelovalnih dejavnostih, v zasebnem sektorju in med mladimi. Kot navajajo, je bilo konec junija letos v državi nekaj več kot 884 tisoč delovno aktivnih, kar je 14 tisoč manj kot februarja. V letošnjih prvih štirih mesecih se ...