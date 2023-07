Brez nadzora kakovosti kopanih voda

V nadaljevanju preberite:

Ljubljana in okolica premore kar nekaj naravnih kopališč, ki pa so različno urejena in obiskana. Agencija za okolje (Arso) pa tam sploh ne izvaja nadzora nad kakovostjo kopalnih voda. To je namreč prepuščeno samoiniciativi občin. Na vseh naravnih kopališčih se torej ljudje kopajo na lastno odgovornost.

»Država izvaja monitoring kopalnih voda tam, kjer so po določenih merilih razglašena kopalna območja. To pa je običajno tam, kjer je daljša zgodovina kopanja, kjer je to povsem varno. Nadzor kopanih voda se opravlja tudi zaradi nadzora kakovosti zalednih voda,« pravi Andrej Vuga z Agencije za okolje (Arso).