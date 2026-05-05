    Brez odpadkov in z brezplačnim LPP: kako Ljubljana modernizira pohod

    Na najbolj množični rekreativni prireditvi pri nas pričakujejo okoli 50.000 ljudi. Tudi letos brezplačni prevoz z mestnimi avtobusi.
    V treh dneh ob lepem vremenu pričakujejo od 45.000 do 50.000 rekreativcev oziroma športnikov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Manja Pušnik
    5. 5. 2026 | 13:43
    5. 5. 2026 | 14:05
    6:15
    A+A-

    Organizatorji letošnjega že 68. Pohoda ob žici in teka trojk, tridnevne prireditve ob 9. maju, občinskem prazniku, tudi tokrat pričakujejo množično udeležbo. V četrtek se bo na pot podalo skoraj 9000 otrok iz ljubljanskih vrtcev, na petkov pohod pa je prijavljenih okoli 20.000 osnovnošolcev in dijakov. Po besedah Barbare Železnik, direktorice Timinga Ljubljana, pa pričakujejo, da se bo sobotnega pohoda na krajše in daljše razdalje udeležilo več kot 20.000 ljudi.

    Občinski praznik je eden najpomembnejših dogodkov za prebivalce prestolnice. Ta dan je posvečen ne le zaznamovanju osvoboditve Ljubljane, temveč tudi dnevu Evrope, kar daje prazniku poseben pomen. Ključni del praznovanja je tradicionalni pohod po Poti ob žici, ki poteka od 7. do 9. maja in vključuje številne aktivnosti za vse starostne skupine.

    Pohod po Poti ob žici je dogodek, ki vsako leto privabi na tisoče udeležencev. Pot, ki je simbol odpora in osvoboditve, je dolga približno 33 kilometrov in obkroža mestno jedro. Dogodek se začne v četrtek, ko se na pot podajo otroci iz ljubljanskih vrtcev. V petek so na vrsti osnovnošolci in srednješolci, glavni del prireditve pa je v soboto, ko se na pohod podajo odrasli in družine. Pohodniki lahko izbirajo med različnimi startnimi točkami, pri čemer se krajši pohodi zaključijo na Trgu republike.

    68. Pot ob žici bodo v četrtek odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev.  FOTO: Črt Piksi
    »Če bo vreme lepo, ocenjujemo, da bo več kot 20.000 pohodnikov, ki bodo na pot krenili iz osmih startnih točk. Tisti, ki gredo na krajše pohode, imajo malo manj izbire, cilj pa je na Trgu republike. Prijava za rekreativne pohode je na kraju samem, tako da bomo veseli, če bo pohodnikov veliko. Letos večjih novosti glede pohoda ni,« pravi Železnikova. 

    Deveti maj pa ni le praznik Ljubljane, ampak je tudi dan Evrope, zato se je organizatorjem letos prvič pridružilo tudi predstavništvo evropske komisije v Sloveniji. V sodelovanju s partnerji bodo navzoči na treh točkah pohoda, to je na Viču, Fužinah in v cilju, torej na Trgu republike. Predstavljali bodo Hišo Evropske unije, obiskovalcem pa bodo na voljo različne interaktivne igre, kvizi, predstavitve in tudi manjši športni izzivi.

    Na Viču bodo postavili točko Erasmus, kjer bodo mladi lahko pridobili informacije o priložnostih, ki jih imajo tudi zunaj Slovenije. »Bo pa vsak pohodnik lahko v svoj kartonček dobil tudi poseben evropski žig. S tem se namreč Ljubljana pridružuje preostalim evropskim mestom,« pravi Železnikova.

    Ob 8.45 je start tekačev na 12-kilometrsko razdaljo, ob 9.30 pa na 20 kilometrov. FOTO: Damjan Končar 
    Kako bo potekal pohod ob gradbiščih

    Na Barjanski, kjer trenutno poteka prenova ceste, so se organizatorji z  gradbinci dogovorili za varen prehod, postavljen bo tudi semafor za pešce, mestni redarji pa bodo v petek in soboto, ko bo tam največ pohodnikov, dodatno poskrbeli za varno prečkanje poti.

    Tako kot lani je tudi letos mogoče po PST hoditi z aplikacijo. Ta je bila glede na predloge pohodnikov posodobljena, dodane so nekatere nove funkcionalnosti, tako da izboljšuje pohodniško izkušnjo. Ti pohodniki bodo pridobili virtualno medaljo, poleg tega lahko pridobijo medaljo za opravljen pohod tudi na točki, kjer so začeli pohod.  

    »Za krajše pohode so pohodniki nagrajeni z značko, ki jo dobijo na cilju na Trgu republike,« je pojasnila Barbara Železnik. Ker gre za prireditev brez odpadkov, pohodnike pozivajo, naj s seboj prinesejo bidone, ki jih bodo lahko ob poti tudi polnili. Poleg vseh pitnikov bodo na voljo še dodatne točke, kjer si bo mogoče natočiti vodo.  

    Na teku trojk skoraj 4900 tekačev

    »V soboto bo tudi tradicionalni tek trojk. Ob 8.45 je start tekačev na 12-kilometrsko razdaljo, ob 9.30 pa na 20 kilometrov. Letos je prijavljenih 1616 trojk, to je 4848 tekačev. V treh dneh ob lepem vremenu pričakujemo med 45.000 in 50.000 rekreativcev oziroma športnikov. 

    »Trase teka trojk so standardne in jih nismo spreminjali. Začnejo na Stritarjevi na dolge razdalje, pred OŠ Oskarja Kovačiča na kratke, cilj vseh pa je na Kongresnem trgu. Smo pa letos malo spremenili prireditveni prostor,« pojasnjuje Železnikova.

    Na tradicionalni tek trojk je tokrat prijavljenih 4848 tekačev. FOTO: Leon Vidic
    Lani se je namreč vse dogajalo na Kongresnem trgu, letos se pa servisni del, prijavni šotor, garderobe, predstavitve sponzorjev in cilj rekreativnih pohodov selijo na Trg republike. Prevzem startnih številk za tekače trojk je v četrtek, petek in soboto, in sicer v četrtek in petek od 13. ure do 19. ure, v soboto pa zjutraj pred tekom. Prireditev bo spremljal tudi kulturni program na glavnem odru.

    Kar se tiče prometa, ne bo večjih zapor po Ljubljani, kot je to običajno v času maratona. »Največja ovira bo na Zoisovi cesti, kjer je prehod s Krakovskega nabrežja na Breg, in bo takrat treba malo počakati, da tekači gredo čez cesto.

    LPP je tudi letos zagotovil brezplačen prevoz za otroke. QR-koda je na pohodniškem kartončku, enako velja tudi za odrasle v soboto in tekače trojk. Skenirate kodo in se lahko brezplačno vozite,« je še povedala direktorica Timinga Ljubljana. 

