Brezplačni javni prevoz za navijače in tekače

»Že sredi septembra smo napovedali rekordno udeležbo in to se je tudi uresničilo,« pravi Barbara Železnik, vodja projekta NLB 29. Ljubljanski maraton. V soboto in nedeljo se bo namreč največjega tekaškega dogodka v Sloveniji udeležilo okoli 30.000 tekačev. Zaradi tega bo seveda promet v mestu nekoliko spremenjen, prav tako bodo mestni in primestni avtobusi na obvozih. Na LPP in Slovenskih železnicah pa bodo tekačem in navijačem omogočili brezplačni prevoz.

Poglejmo maraton v številkah: za sobotne teke je prijavljenih 1781 predšolskih otrok, kar je največ v zgodovini te prireditve. Na šolske teke se je prijavilo 8395 šolarjev iz 249 osnovnih šol, največ oziroma kar 226 jih prihaja iz ljubljanske OŠ Oskarja Kovačiča.

V nedeljo se bo maratona udeležilo 19.379 tekačev, kar je 27 odstotkov več kot lani. Na maratonski, 42-kilometrski razdalji je prijavljenih 3573 udeležencev, teka na 21 kilometrov se bo udeležilo 8613 tekačev, na deset kilometrov pa 7193. »Od tega je kar 6771 tujcev iz 84 držav. Imamo pa letos tudi Erasmusov projekt oziroma evropski tek za študente, na katerega se je prijavilo kar nekaj študentov iz 16 evropskih univerz,« pojasnjuje Železnikova.

Na maratonu tudi starejši od 80 in 90 let

Najstarejša udeleženka tokratnega maratona je 91-letna Kazimira Lužnik, ki se bo podala na deset kilometrov. Prijavila sta se tudi 85-letni tekač iz Avstrije in 88-letni slovenski tekač Ivan Tacer, ki tekmuje v polmaratonu. »Posebnih novosti letos ni, pravzaprav smo jih nekaj prihranili za prihodnje leto, ko bomo organizirali že 30. Ljubljanski maraton. Sledimo pa vsem rezultatom ankete, ki jo vsako leto izvedemo po maratonu,« je pojasnila vodja projekta.

Starti nedeljskega teka bodo tudi tokrat na Slovenski cesti pri gostilni Figovec, na deset kilometrov je start ob 8. uri zjutraj, ob 9. uri pa za oba najdaljša teka – na 21 in 42 kilometrov. Tudi trase maratona ostajajo enake kot vsako leto, so pa že opremljene s tablami, ki tekače in vse Ljubljančane opozarjajo na maratonski konec tedna.

»Letos imamo še eno posebnost, in sicer Anže Zavrl s harmoniko postavlja Guinnessov rekord in bo glasbena spremljava za tiste, ki mu bodo sledili na celotni trasi maratona. Pripravljenih ima okoli sto skladb in še 20 dodatnih, če ne prispe dovolj hitro v cilj,« je še dodala Barbara Železnik.

Konec tedna bodo vozili posebni avtobusi LPP, in sicer od 6.30 do 15. ure iz nakupovalnega središča Rudnik ter z območij P + R Barje, Dolgi Most in Stožice.

Vozila pustite ta konec tedna doma

Za tekače in navijače bo ta konec tedna prevoz z mestnimi in primestnimi avtobusi LPP brezplačen, je pojasnil direktor družbe Peter Horvat. Voznikom avtobusov bodo morali zgolj pokazati akreditacije oziroma startne številke, navijači pa QR-kode. Vse avtobusne linije LPP bodo imele obvoze, podrobnejše informacije so že objavljene na spletni strani LPP in Ljubljanskega maratona.

»Naj opozorim, da bodo vozili tudi posebni avtobusi, in sicer od 6.30 do 15. ure iz nakupovalnega središča Rudnik ter z območij P + R Barje, Dolgi Most in Stožice. Tako da ob 6.30 startamo z dvema avtobusoma z vsakega P + R, avtobusi bodo namreč vozili na 15 minut,« je dodal Horvat.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, pa je dodal, da so za udeležence maratona v soboto in nedeljo organizirali brezplačni železniški prevoz.

»Povpraševanje po prevozu z vlaki je razmeroma veliko. Do zdaj je namreč že več kot 1500 udeležencev zaprosilo za to brezplačno vozovnico. Časa imajo samo do jutri, srede, 15. oktobra. Bodo pa posamezniki in navijači verjetno tudi kasneje zaprosili za brezplačno vozovnico za vlak, a ne bomo komplicirali,« je še dejal Mes.

Več o letošnjem maratonu si lahko preberete tudi v posebni prilogi, ki bo v petek brezplačno priložena časopisu Delo.