Časovna omejitev tudi za harmonikarja na Tromostovju

Statistike o uličnih nastopih na ljubljanski občimi ne vodijo, saj nastopajoči za svoje predstave na javnih površinah ne potrebujejo dovoljenja. Bodo pa mestni svetniki na marčni seji odločali o predlogu spremenjenega odloka, po katerem naj bi bili ulični nastopi na istem prostoru omejeni na eno uro.Ulični nastopi dopolnjujejo turistično ponudbo, ker pa so okusi različni – in o njih se ne razpravlja – marsikomu niso pogodu. Sodeč po odzivih meščanov največ pripomb leti na harmonikarja na Tromostovju in na priložnostno skupino s trobili – »trubače«, ki so posebej v poletnih mesecih in v času večjih prireditev zelo ...