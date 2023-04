Častna meščanka Elza Budau in meščan Stanko Kristl

Mestni svetniki so na svoji 4. redni seji za Častno meščanko glavnega mesta Ljubljane potrdili pesnico, pevko in šansonjerka Elzo Budau in za Častnega meščana glavnega mesta Ljubljane arhitekta akademika prof. dr. Stanka Kristla.

Stanko Kristl, arhitekt. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po sklepih mestnih svetnikov bodo Nagrade glavnega mesta Ljubljane za leto 2023 prejeli Boris Kosec (vodja ljubljanskega zavetišča za brezdomce), Pionirski dom - Center za kulturo mladih, avtorska skupina arhitektov Majda (Marija Magdalena) Kregar, Miha Kerin, Edo Ravnikar ml. (za prenovo Kazemat na Ljubljanskem gradu), Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Lekarna Ljubljana, o kateri je bilo največ dvomov o primernosti, saj gre za mestno podjetje, ki pa se je po besedah župana Zorana Jankovića izkazalo med covidom in bilo za svoje delo večkrat nagrajeno.

Plakete glavnega mesta Ljubljane za leto 2023 pa bodo prejeli Komorni zbor Megaron, dr. Simona Gerenčer (strokovnjakinja na področju gluhoslepote), dr. Slavka Kavčič (računovodkinja in pooblaščena revizorka), Turistično društvo Zadvor, p. Andraž Arko in ekipa filma Plečnikov skriti biser, glasbena skupina Siddharta in Danilo Lukner (učitelj zgodovine, športne vzgoje in trener športa).