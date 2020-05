FOTO:Častno mestno priznanje znanstvenikoma

Častna meščana

Častna meščana glavnega mesta Ljubljana bosta letos postala dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in dr. Jože Mencinger, ki ju je komisija za priznanja mestnega sveta MOL izbrala med sedmimi kandidati, posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. Poleg naziva častnega meščana bo mestni svet (izmed skupaj 27 kandidatk in kandidatov) podelil pet nagrad in sedem plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2020.Profesoricaje zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji, je zapisano v utremeljitvi sklepa o podelitvi naziva Častni meščan. V Sloveniji je prva uvedla raziskovalno področje psihologije družine, doma in v tujini je verjetno najbolj prepoznavna po svojem pojmovanju delovnega odnosa soustvarjanja in izvirnega delovnega projekta pomoči, poudarjanju vloge jezika socialnega dela in pomena refleksije o socialnem delu, ki je dozorelo v samostojno stroko in znanost socialnega dela. Poleg dela po vsem svetu je sodelovala tudi v projektih Mestne občine Ljubljana, ki so pomembno prispevali k identifikaciji potreb ranljivih skupin in iskanju odgovorov na številne izzive, s katerimi se soočajo ljudje. S svojim angažiranim delovanjem je tako pustila pomemben pečat v družbi, predvsem v mestu Ljubljana, kjer živi že šest desetletij.Akademikje eden najbolj uglednih slovenski ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani, ki ga je na Pravni fakulteti v 47 letih učiteljevanja poslušalo več kot deset tisoč bodočih pravnikov. V dveh štiriletnih mandatih rektorstva je predvsem poudarjal avtonomijo univerze, v njenem okviru pa avtonomijo posameznih fakultet in upoštevanje matičnosti pri programih. Ljubljansko univerzo je povezal z drugimi uglednimi univerzami po svetu in si prizadeval za njeno dobro razvrstitev na lestvicah najboljših univerz, je zapisano v utemeljitvi. Od maja 1990 do maja 1991 je bil podpredsednik prve demokratične slovenske vlade in minister za gospodarstvo v njej. S svojim izjemnim znanstvenim opusom, ugledom v mednarodnih krogih in pripadnostjo Univerzi v Ljubljani je tako nedvomno pomembno prispeval k prepoznavnosti mesta Ljubljana, je še zapisano.Nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 bodo prejeli Zavod župnije Trnovo - Dom Janeza Krstnika, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška in Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana. Plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 pa bodo prejeli Dejan Babiosek z ekipo filma Preboj, društvo Ljubljanski zdravniški orkester Camerata Medica, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Društvo Urbani čebelar, (kitarist) Pavel Kavec, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo Parada ponosa.