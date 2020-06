Čebele so učencem vzor za odgovorno delo

2000

Krožka že na Krki in v Višnji Gori

Ivančna Gorica – Po zaključenem javnem razpisu, ki sodi v sklop družbeno odgovorne akcije Prva čebela, sta Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije začeli razpošiljati čebelnjake izbranim čebelarskim društvom. Poleg Vojnika, Lovrenca na Pohorju in Pivke so prejšnji teden domovanje čebel prevzeli tudi stiški čebelarji. Namenjen bo čebelarskemu krožku na tamkajšnji matični osnovni šoli.Uradno odprtje novega učnega čebelnjaka in vrta medovitih rastlin bo jeseni, do takrat pa bosta gospodarja čebelnjakainvanj naselila še dodatne čebelje družine. Nova pridobitev sodi tudi v sklop svetovnega prvenstva mladih čebelarjev, ki bi v ivanški občini sicer moralo potekati prihodnji mesec, vendar so ga iz varnostnih razlogov zaradi bolezni covid-19 prestavili v prihodnje leto. Na območju ivanške občine je registriranih 98 čebelarjev in 2000 panjev. Na območju celotne države 10.933 čebelarjev skrbi za 204.736 panjev.Na vprašanje, kako bo čebelnjak vplival na vzgojni proces, je, ravnatelj stiške osnovne šole odgovoril, da so zelo različni pristopi in metode, kako mlade izobraževati, in prav tako pomembno je, kako jih vzgajati. »Čebele in njihova organiziranost, pomen vsake v družini je pravzaprav lahko preslikava v naša življenja. Vsakdo mora opraviti svojo vlogo, privilegijev ni. Obstaja le odgovornost, sicer čebelja družina propade. Otroke bomo prek teh malih pridnih živalic poskušali navajati na odgovorno delo. Gotovo pa bodo učenci z neposrednim delom seznanjeni tudi z vlogo čebele v naravi, težavami z onesnaževanjem, ekološkim kmetovanjem, zdravilnimi lastnostmi medu in drugih izdelkov. Priložnosti za ozaveščanje je veliko. Po vsem tem bo učencem omogočeno, da razmišljajo gospodarno. Skratka, praktično želimo predstaviti tisto, kar v razredu velikokrat precej težje pade na plodna tla,« je povedal Potokar.Dodaja, da so se že povezali z lokalnim Čebelarskim društvom Stična. Njihov predstavnik bo oskrbnik učnega čebelnjaka in hkrati odgovoren za strokovnost, z učenci pa bo vodil učni proces in tako mlade seznanjal o vseh opravilih, ki jih je treba opraviti v čebelnjaku, da čebele lahko nemoteno opravljajo svoje delo. Da bo delo potekalo, kar se da nemoteno, bo skrbela učiteljica, ki bo odgovorna, da bo vse skupaj potekalo na potrebni organizacijski ravni.V stiški šoli že delujeta dva čebelarska krožka, in sicer na podružnični šoli na Krki in v Višnji Gori, kjer imajo prav tako postavljena čebelnjaka. »Za delo z obema čebelarskima krožkoma smo brez težav pridobili učitelje mentorje, prav tako pa so k sodelovanju z velikim veseljem pristopili tudi lokalni čebelarji, ki širijo čebelarsko znanje med učence, pa ne samo čebelarsko, tudi ekološko ozaveščenost in še veliko drugega,« je povedal Potokar. Podobno bo potekala dejavnost tudi na matični šoli v Stični, kjer že imajo učiteljico mentorico in veliko zainteresiranih učencev. Zdaj ko je že postavljen učni čebelnjak, bo dejavnost ob vsestranski pomoči stiškega čebelarskega društva zaživela.Na vprašanje, ali morda razmišljajo, da bi delo s čebelami postalo celo izbirni predmet, je Potokar odgovoril, da bodo učenci za zdaj vključeni le v krožek, pozneje pa bi lahko postal izbirni predmet ali pa celo oboje glede na to, kako uspešno se bo dejavnost razvijala. Samo ime, pravi, niti ni toliko pomembno, voditi jih namreč mora predvsem vsebina. »Z načrti ne bomo prehitevali. Najpomembneje je, da se učenci, ki obiskujejo krožek, seznanijo, kaj vse mora vedeti in narediti dober čebelar, da na trg lahko ponudi končne čebelje produkte. Možnosti za nadgradnjo so zelo velike in jih prehitro niti ne želimo razkrivati. Zavedamo pa se, da obstajajo in jih bomo vsekakor poskušali tudi nadgraditi. Potrebna je zgolj odločnost,« je prepričan Potokar.