Celovška proti P+R Stanežiče še naprej dvopasovna

Državna infrastrukturna direkcija je konec aprila preplastila obstoječo dvopasovno Celovško cesto med križiščem s Kosmačevo pri gostilni Jelen in semaforiziranim križiščem pri nekdanji Metalki. Občina pa je hkrati pri omenjeni gostilni uredila nekaj novih avtobusnih postajališč. Kaže, da na tem odseku še lep čas ne bo štiripasovnice.V Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) so pojasnili, da so vsa dela pri preplastitvi v vrednosti slabih dvesto tisočakov zaključili do 5. maja. Preplastitev močno poškodovanega vozišča je bila izvedena v okviru nujnih vzdrževalnih del. Celovita rekonstrukcija v štiripasovnico z dvema ...