Ceste mimo muzeja Bistra še nekaj časa ne bo

Na regionalni cesti med Verdom v vrhniški občini in Borovnico so nevzdržne prometne razmere in nič ne kaže, da se bodo v doglednem času, kljub podpisanemu dogovoru o rešitvi tega cestnega problema, Borovničani kmalu vozili po varni prometnici. Projekt gradnje prepotrebne obvoznice, ki bi se povsem izognila Tehniškemu muzeju Slovenije (TMS) v Bistri, saj sedanja prometnica poteka celo skozi grajski kompleks, pa je povsem na začetku. Povprečni letni dnevni promet skozi grad v Bistri znaša več kot 3000 motornih vozil, od tega je 107 težkih tovornjakov. Vozniki tovornjakov pa morajo biti zelo spretni, da se med vožnjo skozi dva obodna zidova ne zagozdijo.