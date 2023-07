Čez tri leta mestni kino v podhodu Ajdovščina

V nadaljevanju preberite:

S povsem novo ureditvijo mestnega kina bodo na občini oživili zapuščeni in nedelujoči podhod Ajdovščina, ki so ga zgradili leta 1976. Takrat je služil povsem drugačnemu namenu kot danes, saj je zagotavljal varno prečkanje pešcev čez nekdaj zelo prometno Slovensko cesto, v njem pa so delovale številne trgovine in lokali. Ker je podhod že zdavnaj izgubil svojo funkcijo, bodo tam zdaj uredili kulturno-filmsko središče. Mestni zavod Kinodvor pa bo tako pridobil dodatne prostore in s tem tudi obiskovalce.