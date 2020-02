FOTO:Črnograditelju Labeksu se bliža huda ura

Litija – Pri izvedbi projekta kogeneracije brez ustreznih upravnih dovoljenj in kljub temu, da je bil financiran z evropskim denarjem v nekdanjem obratu sadnih sokov Presad v Gabrovki, v kar sta vpeti podjetji Labeks in G.W.S., se vse bolj zapleta. Zdaj so na delu policija, tožilstvo in tudi gradbena inšpektorica. Ta je še nedavno zatrjevala, da vse poteka v skladu s predpisi, a je očitno spremenila prvotno stališče.V skladu z inšpekcijsko odločbo bi investitorji morali nelegalne objekte odstraniti do konca lanskega leta. Ker tega niso storili, je gradbena inšpekcija družbi Labeks podaljšala rok do konca tega leta. Inšpektorica ...