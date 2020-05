Da bi bilo življenje v mestu prijetnejše

Ljubljana - V okviru projekta Zunaj, s katerim s pomočjo občine podpirajo lokalne pobude prebivalcev mesta za ureditev sosesk in spodbujajo njihovo druženje, bodo letos uresničili petnajst idej. Prvič so v Prostorožu in Inštitutu za politike prostora projekt Zunaj pripravili lani in takrat izbrali najboljših deset idej.»Podhod smo očistili in ga z barvo osvežili. Dodatno smo prostor zamejili s cvetličnimi koriti in sedeži. Preverjeno se da tam prav fino posedati v poletni vročini, čez podhod namreč stalno pihlja,« je akcijo oživitve spregledanega podhoda v Tobačni ulici, s katero so se na projekt Zunaj prijavili lani, ...