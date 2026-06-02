Dan D za Ljubljančane: 12. julija referendum o parkiranju

Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi in preobratih na dodatni izredni seji s 40 glasovi za in nobenim proti potrdili razpis naknadnega referenduma o noveli odloka o urejanju prometa. Pred tem so sicer odlok umaknili. Zahtevo za referendum je s 14.051 podpisi vložila Civilna iniciativa za Ljubljano.

Kot je v imenu Mestne občine Ljubljana pojasnila Polona Zupan Klopčič, bodo volilni upravičenci na referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih stanovanjskih sosesk. Volilna opravila bodo začela teči 11. junija, referendum pa bo 12. julija. Stroški referenduma so ocenjeni na milijon evrov, predstavniki iniciative pa imajo možnost zahtevo umakniti, dokler se ne sprožijo vsi postopki.

Opozicija odobrava referendum

Mestna svetnica Levice Urška Honzak je izrazila upanje, da se bo referenduma udeležilo čim več ljudi. Da upa na dobro udeležbo, pa je dejal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. »Da preverimo, kaj delamo,« je utemeljil. Hkrati je župan ponovil, da bo referendum drag in da bo treba za njegovo izvedbo poiskati 1500 ljudi, najeti šole in druge prostore za glasovanje.

Svetnik Vesne – zelene stranke Denis Striković je medtem izrazil upanje, da se bo pobudnikom referenduma in mestni upravi vendarle uspelo pravočasno dogovoriti za določen mehanizem v korist vseh občanov, da referendum ne bo potreben. »To je odvisno od prvopodpisanega pod zahtevo Klemna Fajsa,« je odgovoril Janković. Hkrati je napovedal, da se bo s Fajsom, sicer predstavnikom Iniciative za Štepanjsko naselje, jutri tudi sestal.