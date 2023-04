Dan spoštovanja narave in ljudi

V nadaljevanju preberite:

Taborniški feštival v ljubljanskem parku Tivoli se bo začel danes ob 10. in bo trajal do 14. ure. Ob svoji 25. obletnici bo potekal na dan tabornikov in svetovni dan Zemlje. To je prireditev, ki jo v celoti prostovoljno organizirajo mladi za mlade. Poleg druženja sta glavna namena zagotavljanje možnosti kakovostnega preživljanja časa za otroke in promoviranje mladinskega prostovoljnega dela.