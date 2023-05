Danes v Ljubljani družinski festival Plečnikov dan

V nadaljevanju preberite:

Pod geslom Igrajmo se v Plečnikovem mestu bo danes med 11. in 18. uro na sedmih lokacijah v Ljubljani potekal prvi celodnevni brezplačni družinski festival Plečnikov dan. V skupni želji, da bi približali Plečnikovo Ljubljano družinam, so skrbniki in ljubitelji njegove dediščine pripravili dan ob srečevanjih z veličastno, odprto in igrivo arhitekturo velikega mojstra.