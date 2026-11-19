Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za širitev zahodne ljubljanske obvoznice, torej avtocestnega odseka Koseze-Kozarje, v šestpasovnico. Poleg same širitve avtoceste dovoljenje pokriva še nekatere druge posege, npr. prenovo priključka Brdo in ureditev ploščadi za nov bencinski servis.

Poleg širitve avtoceste na nekaj manj kot trikilometrskem odseku so tako predvidene še celovita rekonstrukcija priključka Brdo in servisne ceste, ureditev ploščadi za nov bencinski servis Brdo s spremljajočimi parkirišči za tovorna vozila, ki bo šele drugi tovrstni objekt ob ljubljanskem avtocestnem obroču, deviacije in prestavitve navezovalnih cest in poti ter križišč ter odstranitve in novogradnje nadvozov in mostov.

Predvideni so še posegi za odvodnjavanje in regulacijo vodotokov, gradnja spremljajoče komunalne in energetske infrastrukture ter ureditev varnostne opreme in prometne signalizacije, je razvidno iz gradbenega dovoljenja, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Pritožba na izdano gradbeno dovoljenje ni mogoča, je pa v roku 30 dni od vročitve odločbe možno zoper dovoljenje sprožiti upravni spor.

Gre sicer za dolgo pričakovan projekt, ki naj bi omogočil bolj tekoč promet na tem zelo prometno obremenjenem odseku, ki povezuje gorenjsko in primorsko avtocesto.

V naslednjih letih se tako na območju zahodne ljubljanske obvoznice in primorske avtocestne vpadnice napovedujejo nove prometne nevšečnosti.

Spomladi naslednje leto je namreč predviden tudi začetek glavnih gradbenih del za širitev primorske avtoceste med razcepom Kozarje in Vrhniko oz. Verdom.