Degradirani podhod Ajdovščina bo sodobni mini kino

S spremembo nekoč najbolj prometnega ljubljanskega križišča na Ajdovščini je postalo območje med Figovcem in nekdanjo Metalko prostor umirjenega prometa, podhod pa funkcionalno povsem nepotreben, tako da je kar klicalo po novi vsebini. To naj bi prinesel zdaj že leta predvideni minipleks mestnega kina, za njegovo arhitektonsko rešitev pa je bil nedavno zaključen javni natečaj.Rezultati obiska v Kinodvoru v zadnjih letih kažejo, navajajo na mestni občini, »da v Ljubljani potrebujemo novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče, v katerem bo mestni kino lahko razgrnil, obogatil in nadgradil vse svoje programe, ki v mnogočem ...