FOTO:»Delamo kot prej, po deset, dvanajst ur«

Ljubljana - »Seveda bi v teh dneh raje ostal doma in bil z otrokom, a je treba plačati račune in kredite,« se je kislo nasmehnil delavec na enem od gradbišč v središču mesta, na katerem gradbena dela potekajo naprej – kljub epidemiji. »In če ne delaš, ni denarja,« je dodal gradbeni delavec, ki ne želi biti imenovan.Ker živi z družino zunaj Ljubljane, si prevoz do gradbišča v središču glavnega mesta deli v avtomobilu še s tremi sodelavci. Zaščitno opremo, pravi gradbeni delavec iz Vojvodine, so dobili, toda ta jim na gradbišču, kot je povedal, ne koristi. »Dobili smo maske z očali, prvi dan sem jo nosil, a je po ...