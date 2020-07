Denar je pomembnejši kot varnost ljudi

Domžale – Na območju Depale vasi je na samo 1230 metrih kar šest nivojskih prehodov čez železniško progo, od tega jih je pet zavarovanih z zapornicami, eden pa le z andrejevim križem. In prav tu se je pred nedavnim zgodila prometna nesreča, ko je voznik spregledal vlak, a je v trku k sreči nastala le gmotna škoda. Domačini so ogorčeni in zahtevajo takojšnje ukrepanje odgovornih.V pravilniku o nivojskih prehodih iz leta 2019 je določeno, da razdalja med dvema nivojskima prehodoma ne sme biti krajša od 2000 metrov. Razdalja med posameznimi šestimi nivojskimi prehodi na tem območju pa je v povprečju samo dobrih 200 metrov. ...