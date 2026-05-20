Digitalne rezervacije in QR-vstop v nov športni park

V Savskem naselju, kjer je bilo nekoč degradirano območje, je ljubljanska občina v začetku tedna odprla prenovljeni športni park na Kranjčevi ulici. S tem so v mestu še okrepili športno ponudbo za vse prebivalce. Glavna novost so igrišča za padel, ki so med rekreativnimi športniki vse bolj popularna.

Kompleks deluje pod okriljem Športa Ljubljana, njihovi predstavniki pa so ob odprtju predstavili tudi nov sistem digitalnih rezervacij in vstopa z uporabo QR-kode. Ta naj bi precej poenostavil uporabo športnih objektov.

Prenovljeni park vključuje več padel igrišč, teniška igrišča ter večnamensko igrišče za mali nogomet in rokomet. Prav padel – šport, ki združuje elemente tenisa in skvoša – je v zadnjih letih eden izmed najhitreje rastočih rekreativnih športov v Evropi, vse več zanimanja pa je tudi pri nas .

V Športu Ljubljana ocenjujejo, da prenova odgovarja na povečano povpraševanje po dostopnih športnih površinah v mestnih četrtih. Savsko naselje sicer velja za eno gosteje poseljenih območij prestolnice, kjer so prebivalci že dalj časa opozarjali na potrebo po sodobnejši športni infrastrukturi.

Za park tudi nepovratna sredstva

Ob odprtju vseh vsebin še niso vrnili v polno uporabo. Tako bodo teniška igrišča zaradi dodatnega vzdrževanja predvidoma na voljo šele po 25. maju. Športni park naj bi sicer obratoval vsak dan med 8. in 22. uro.

Območje so obogatili z različnimi športnimi in rekreativnimi elementi ter drugimi površinami za aktivno preživljanje prostega časa. Namestili so dve novi večnamenski igrišči in dve novi igrišči za padel. Uredili so obstoječe košarkarsko igrišče in teniška igrišča skupaj s potmi in dostopi, namestili devet novih igral na otroško igrišče in prenovili park za skejterje. Na športnih otokih je sedem naprav za trim, uredili so pohodno-tekaško pot z razsvetljavo, pa tudi prostore za posedanje in počitek z novimi 34 klopmi. Delno so prenovili tudi brunarico in garderobe.

Prenova športnega parka sovpada s širšim trendom posodabljanja športne infrastrukture v Ljubljani, kjer občina v zadnjih letih vlaga predvsem v lokalna rekreativna središča. Ta naj bi poleg organizirane vadbe omogočala tudi bolj dostopen šport za prebivalce posameznih sosesk.

Na magistratu so za ureditev Športnega parka Savsko naselje aprila lani prejeli nepovratna sredstva v višini 632.481 evrov. Polovico je prispevala Evropska unija, polovico pa država. Dela je izvedela družba Dema Plus, inženiring, vrednost investicije pa je ocenjena na 1,9 milijona evrov (z DDV).